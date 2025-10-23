Confirman dos detenidos en balacera de la CROC

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) confirmó que tras la balacera en la colonia Croc en Monterrey se detuvieron a dos personas que participaron en el hecho violento.

En entrevista, Esteban Cantú titular de la AEI indicó que se hizo un reporte al 911 sobre detonaciones de fuego a la cual acudieron elementos de Fuerza Civil quienes por unos momentos se enfrentaron contra los delincuentes.

“El enfrentamiento duró un momento, se controla la situación en la mañana y se hace la captura de dos personas. “Se aseguraron dos vehículos y, asimismo, armas de fuego, dos armas largas, cargadores y las personas fueron llevadas al ministerio público”, dijo Esteban Cantú.

Por otra parte, aseguró que el elemento que fue herido en el ataque ya había sido dado de alta, ya que fue una lesión superficial.

“Un elemento herido que fue dado de alta". “Estamos analizando la información, todo se deriva, como comentamos del reporte de atenciones de armas de fuego, que los elementos y se tuvo dos personas hay más autoridades en el lugar llegaron apoyo diversas corporaciones”, agregó Cantú.

Despliegue operativo tras ataque armado

Elementos de Fuerza Civil desplegaron un operativo por la colonia Croc luego de reportar un ataque armado durante las primeras horas de este jueves.

Esto sucedió en el cruce de las calles Hermanos Serdán y Derecho de Huelga, donde los sospechosos abrieron fuego contra las autoridades durante aproximadamente 20 minutos, lo que provocó que al menos un elemento resultara herido.

Horas más tarde, agentes de la Policía Ministerial llevaron a cabo un recorrido con el fin de encontrar a los responsables de la agresión.

