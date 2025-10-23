Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T103840_092_9ffd5345a2
Nuevo León

Confirman dos detenidos en balacera de la CROC

De acuerdo con el titular de la Agencia Estatal de Investigación, el oficial que resultó herido ya fue dado de alta, debido a que su lesión fue superficial

  • 23
  • Octubre
    2025

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) confirmó que tras la balacera en la colonia Croc en Monterrey se detuvieron a dos personas que participaron en el hecho violento.

En entrevista, Esteban Cantú titular de la AEI indicó que se hizo un reporte al 911 sobre detonaciones de fuego a la cual acudieron elementos de Fuerza Civil quienes por unos momentos se enfrentaron contra los delincuentes.

“El enfrentamiento duró un momento, se controla la situación en la mañana y se hace la captura de dos personas.

“Se aseguraron dos vehículos y, asimismo, armas de fuego, dos armas largas, cargadores y las personas fueron llevadas al ministerio público”, dijo Esteban Cantú.

Por otra parte, aseguró que el elemento que fue herido en el ataque ya había sido dado de alta, ya que fue una lesión superficial.

“Un elemento herido que fue dado de alta".

“Estamos analizando la información, todo se deriva, como comentamos del reporte de atenciones de armas de fuego, que los elementos y se tuvo dos personas hay más autoridades en el lugar llegaron apoyo diversas corporaciones”, agregó Cantú.

Despliegue operativo tras ataque armado

Elementos de Fuerza Civil desplegaron un operativo por la colonia Croc luego de reportar un ataque armado durante las primeras horas de este jueves. 

9b167de0-e50e-4d67-8a4d-d2df679f2b34.jpg

Esto sucedió en el cruce de las calles Hermanos Serdán y Derecho de Huelga, donde los sospechosos abrieron fuego contra las autoridades durante aproximadamente 20 minutos, lo que provocó que al menos un elemento resultara herido. 

Horas más tarde, agentes de la Policía Ministerial llevaron a cabo un recorrido con el fin de encontrar a los responsables de la agresión. 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_23_T114358_068_21d55946d1
Escuelas suspenden clases por balaceras en Monterrey
Logra_Fuerza_Civil_primer_lugar_nacional_en_desempeno_a90dd27ba3
Mantiene Fuerza Civil primer lugar nacional en confianza
IMG_2718_85cf83b7b6
NL alcanza sus mejores índices de seguridad en 15 años
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_23_at_5_59_10_PM_d1a895565a
Piden controlar llantas en desuso para evitar dengue
Whats_App_Image_2025_10_23_at_2_19_46_PM_9873d1438a
Vecinos denuncian contaminación en la Laguna La Escondida
Whats_App_Image_2025_10_23_at_9_25_02_PM_3_868e531bcd
'Bosques Ciudadanos' se acerca al millón de árboles plantados
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
publicidad
×