Congreso buscará reconocer el legado de Mauricio Fernández

Desde el Congreso del Estado, los diputados buscarán reconocer la trayectoria del aún alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, por su trayectoria como político y su aportación a la cultura del país.

Fernández anunció este lunes que, por el cáncer que padece, decidió tomar un descanso de 15 días a la alcaldía de San Pedro, para regresar, rendir su primer informe y posteriormente renunciar a su cargo.

Ante esto, diputados de diferentes bancadas coincidieron en que Fernández, al ser un ícono importante para la entidad, no solo de manera política, sino también en el ámbito cultural, deberá ser reconocido por su legado político y cultural.

“Desde el PRD nosotros claro que estamos de acuerdo en reconocer la trayectoria de Mauricio Fernández, es un hombre que ha dejado un gran legado político, e indiscutiblemente también en la cultura, su amor por el arte y poderlo dejar de herencia no solo al municipio, sino al Estado eso también es muy importante”, apuntó la coordinadora del PRD, Perla Villarreal.

Asimismo, la diputada del PAN, Claudia Caballero, enfatizó que desde su bancada esperan impulsar este reconocimiento, ya que Fernández ha sido también un símbolo en su partido.

“Esperamos que próximamente podamos presentar algo, el diputado Mauro Guerra ya está preparando algo del reconocimiento, pero sí es importante reconocer la trayectoria del alcalde Mauricio Fernández”, señaló Caballero.

La semana pasada, el Congreso honró el trabajo cultural que ha hecho Fernández en el estado, creando la medalla de honor “Mauricio Fernández”, que será concedida a aquellas personas que aporten a la cuestión cultural al estado.

Sin embargo, además de esto, se busca que se reconozca su labor política, ya que él ha sido electo como alcalde en San Pedro en cuatro ocasiones y ha sido considerado como uno de los mejores en diferentes encuestas.