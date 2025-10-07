Cerrar X
nl_congreso_facundo_rios_eos_f6db1076fe
Nuevo León

Congreso de NL rinde homenaje al fotoperiodista Facundo Ríos Leos

El Congreso del estado rindió homenaje póstumo a quien se convirtió en un referente del fotoperiodismo político, con un minuto de silencio y palabras de honor

  • 07
  • Octubre
    2025

Este martes el Congreso de Nuevo León rindió un homenaje póstumo al periodista Facundo Ríos Leos con un minuto de silencio en el pleno legislativo.

Ríos Leos falleció este lunes después de dedicar su vida a los medios de comunicación, lo que lo llevó a convertirse en un referente del fotoperiodismo político en la entidad y ser recordado por su cobertura constante de las actividades legislativas durante varias legislaturas.

Durante la sesión de este martes, varios diputados expresaron sus condolencias a la familia del periodista, así como a sus colegas, y destacaron la labor del comunicador.

Facundo Ríos Leos inició su carrera en los años sesenta en el periódico El Porvenir, considerado el decano de la prensa de Nuevo León, para posteriormente colaborar con los medios Más Noticias y la radiodifusora XEFB, consolidando su presencia en distintos formatos informativos.

Entre los acontecimientos nacionales que cubrió destaca la tragedia minera de Barroterán, Coahuila, en 1969, donde documentó con su lente uno de los episodios más dolorosos de México.

Además de informar a la sociedad, participó en la Asociación de Cronistas e Historiadores del Noreste de Nuevo León, contribuyendo a la difusión de la historia y la cultura regional.

Durante sus últimos años y pese a enfrentarse a problemas de salud, Ríos Leos continuó trabajando en lo que más le apasionaba: el periodismo, vocación en la que se mantuvo firme incluso después de cumplir 80 años.


