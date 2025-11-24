Cerrar X
Congreso turna a comisión el Paquete Fiscal 2026

El Congreso del atestado turnó a la Comisión de Presupuesto el Paquete Fiscal del 2026, para que comience su análisis oficial

El Congreso del atestado turnó a la Comisión de Presupuesto el Paquete Fiscal del 2026, para que comience su análisis oficial y pueda ser aprobado antes de que termine este periodo de sesiones.

Durante la sesión, la diputada secretaria, Armida Serrato fue quien leyó el asunto y la diputada presidenta del Congreso lo turnó a la comisión, que es presidida por la priista, Lorena de la Garza.

“Oficio signado por el C. Dr. Samuel Alejandro García Sepúlveda, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, mediante el cual remite la exposición de motivos y documentos que conforman el denominado “Paquete Fiscal para el Ejercicio Fiscal 2026?

“Se turna con carácter de urgente a la Comisión de Presupuesto, asignando para cada una de las propuestas un número de expediente para su mejor análisis”, se leyó durante la sesión.

La diputada coordinadora de Movimiento Ciudadano, Sandra Pámanes indicó que aún hay condiciones para aprobar este presupuesto antes de que se termine el 2025, ya que hay diálogo entre los dos poderes.


