Conmemora Salud el Día Mundial Contra la Depresión

“Soy una persona que, seguramente como muchos de ustedes, ha sentido momentos de tristeza, momentos de depresión, pero que también he visto cómo grandes personas y profesionales de la salud, las redes de apoyo que tenemos, los estilos de vida pueden ayudar, pueden influir para que esta crisis no se presente, porque no solamente la afectación es hacia una persona, es hacia la familia, es hacia la sociedad, dijo.