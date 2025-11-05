Cerrar X
Nuevo León

Consolidan Monterrey y Dallas lazos rumbo al Mundial 2026

La relación de hermandad entre la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y Dallas, Texas, se consolidó una vez más este miércoles

  • 05
  • Noviembre
    2025

La relación de hermandad entre la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y Dallas, Texas, se consolidó una vez más este miércoles, con la ratificación de un acuerdo que data de hace 33 años, desde 1992.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza se encuentra en una gira de trabajo por la ciudad texana, donde fue recibido por su homólogo, el alcalde Eric L. Johnson, en el Ayuntamiento de Dallas para formalizar la histórica relación bilateral.

El acto protocolario sirvió para refrendar el compromiso compartido con el desarrollo económico, la seguridad pública y la cultura entre ambas metrópolis, destacando especialmente el contexto de la próxima justa mundialista.

“Mientras nuestras ciudades se preparan para recibir al mundo durante la Copa FIFA 2026, esta alianza adquiere una relevancia aún mayor; juntos, Dallas y Monterrey pueden demostrar cómo las regiones metropolitanas impulsan el crecimiento económico, el intercambio cultural y la construcción de amistades duraderas mediante la colaboración y un propósito", declaró De la Garza en su discurso.

El edil regio, quien habló ante el pleno del City Council de Dallas, hizo énfasis en los lazos culturales y la cooperación económica que unen a las dos ciudades, reconociendo que esta colaboración tendrá efectos positivos a largo plazo.

"Hoy celebramos un hito al reafirmar esta larga relación entre nuestras dos ciudades, una relación basada en valores compartidos, cooperación económica y profundos lazos culturales que siguen prosperando”, afirmó.

De acuerdo con las autoridades municipales, la visita de la comitiva de Monterrey busca, de manera estratégica, establecer puentes para aprovechar el Mundial FIFA 2026 como plataforma para promover el desarrollo económico y turístico en ambas ciudades fronterizas.

De la Garza exhortó a sus contrapartes a fortalecer áreas clave para la competitividad como garantizar cadenas de suministro seguras y eficientes, promover la inversión en infraestructura, impulsar mejores prácticas en aduanas y logística de bienes y productos y fomentar alianzas público-privadas para la innovación.

La agenda de este miércoles para la delegación de Monterrey contempla una serie de reuniones con empresarios y líderes de la Ciudad y el Condado de Dallas, el Departamento de Policía de Dallas y la Oficina de Visitantes y el Buró de Convenciones de la ciudad texana.

Otro evento clave de la agenda del alcalde es la reunión con los directivos del equipo de baloncesto Dallas Mavericks, a quienes se les agradecerá por la reciente donación y remodelación de una cancha de básquetbol en la Ciudad Deportiva de Monterrey.


