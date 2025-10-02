Contemplan sanciones para quienes no acaten ley anti-choquecitos

Para que los conductores que participen en choques menores muevan sí o sí sus vehículos, el municipio de Monterrey aseguró que contemplan sanciones para aquellos que no acaten la ley anti – choquecitos.

En entrevista exclusiva con El Horizonte, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza aseguró que actualmente en su reglamento de tránsito los conductores que participen en un choque menor pueden tomar fotos y videos, para moverse de la vía y esperar a los ajustadores en un lugar seguro.

Y para que la gente conozca la nueva ley están haciendo una socialización entre los ciudadanos, pero una vez que haya transcurrido el tiempo, verán el incluir sanciones para aquellos quienes se rehúsen a acatar la ley.

“La costumbre ha hecho que algunas personas no tengan la confianza para mover los carros de acuerdo con cómo se modificó el reglamento, hemos estado comunicando lo más posible para que la gente sepa que pueden mover los vehículos sobre todo en avenidas muy transitadas cuando son choques leves y que no afectó la salud de nadie.

“Está funcionando, ya lo han aplicado algunos conductores, pero hay otros que deciden no hacerlo, que eso tampoco es infligir el reglamento, más adelante veremos si tomamos otras medidas… sí podríamos (establecer sanciones) más adelante podríamos trabajar para que se aplique más, pero ahorita estamos en una climatización”, dijo Adrián de la Garza.

El pasado miércoles en el Congreso del estado, se aprobó una reforma a la Ley de Movilidad del estado, en donde todos los municipios metropolitanos deberán de homologar sus reglamentos para que sea obligatorio mover los vehículos en choques menores.

Esta reglamentación aplicaría en los casos donde es un choque menor, no haya lesionados, los vehículos estén en condiciones de circular, los conductores no estén bajo las influencias de sustancias como alcohol o drogas y ya haya un acuerdo de responsabilidades, podrán tomar fotografías y videos del accidente para posteriormente moverse fuera de la vialidad.

Estas medidas para evitar el tráfico y sobre todo que los conductores no corran peligro si los choques son en avenidas de alta velocidad.

