Continúa demolición de chalet de El Legado sin autorización

La lucha de los vecinos de El Legado Residencial ha servido de poco, ya que los trabajos de demolición del chalet continuaron sin las medidas de seguridad adecuadas y causando incomodidad en los vecinos.

A casi dos semanas del arranque de obras, El Horizonte realizó un nuevo recorrido en el complejo ubicado en Santa Catarina, donde tan solo un pequeño cuarto destaca de entre los escombros, siendo este también el soporte de un tanque estacionario de gas.

También la falta de delimitación entre la propiedad intervenida por el equipo de José Luis Barragán, hermano del exdirector de Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, quienes ingresaron por la fuerza al condominio para comenzar la demolición.

En entrevista con El Horizonte, Wendy Alfaro, residente de este complejo desde junio de 2025, reiteró que desde que entraron “por la puerta de atrás” las cosas no han cambiado, situación que deja en incertidumbre a todos los que viven dentro de El Legado.

Y es que entre las inconformidades de estos trabajos está que los pedazos de loza e incluso muros caen sobre el espacio comunitario como pasillos y jardines. Alfaro mencionó otros problemas como el polvo que entra a los departamentos.

“No ha habido ningún cambio, siguen trabajando, siguen entrando por la puerta de atrás. Siguen abriendo por su cuenta la puerta, quitando candados, cadenas y siguen trayendo la retroexcavadora, haciendo movimientos; no hay nada de seguridad, salvo esa línea pequeña naranja, pero todo el camino libre".

“Está superpeligroso porque caen piedras, rocas, aunado a esto, el polvo que cae a todos nuestros departamentos y desde el principio no nos avisaron, entonces la verdad está superincómoda y es muy molesto y sobre todo es muy incómodo el hecho de que están actuando en impunidad, en ilegalidad”, señaló Alfaro.

Otro factor que consideran los condóminos es la posible complicación de la vialidad por la falta de socialización del proyecto que pretende edificar Barragán, ya que hasta el momento la asamblea de vecinos desconoce cuál será el proyecto.

El Legado es actualmente un complejo inmobiliario integrado por dos torres: una de cinco pisos llamada “Huerta” y otra de seis pisos denominada “La Silla”.

En conjunto, cuenta con 80 departamentos, de los cuales 71 fueron vendidos a particulares en un rango de entre 4 y 5 millones de pesos, mientras que Barragán conserva nueve, según vecinos y representantes.

Inicialmente se les informó que serían tres torres de departamentos y posteriormente dos. Sostienen que, para ello, Barragán debe contar con la aprobación del 50 por ciento de la asamblea.

En ese sentido, Alfaro comentó que, al ser un fraccionamiento antiguo ubicado en una de las zonas con más años en Santa Catarina, la callejuela por donde ingresan no se daría abasto ante la posible llegada de más habitantes.

Y reiteró que la demolición pone en riesgo a algunos de los condóminos que son de la tercera edad y caminan por la propiedad o se desplazan en silla de ruedas, por lo que los escombros pueden dificultar su movimiento e incluso ponerlos en riesgo.

“Imagínate la problemática para salir e ingresar con tres edificios más que quiere que pretenden hacer. Imagínate la cantidad de gente que habría aquí para entrar, salir, vivir, convivir, etcétera".

“Sobre todo vecinos que son de tercera edad y que están con situación de salud, que necesitan caminar por las veredas, que por eso compraron aquí. Sin embargo, pues no les importa si están, si ellos siguen tirando piedras, no ponen anuncios de que no se pase o algo y siguen como si nada”, explicó la residente.

Sin embargo, Alfaro insistió en que no hay una negativa para el desarrollo de esa zona, pero siempre y cuando sea en común acuerdo para mantener la calma que caracteriza a El Legado Residencial.

“Para nosotros también es bien importante que se construya si ellos quieren, para vivir en un ambiente de total calma, pero no quieren respetar los lineamientos de la Asamblea y eso es lo que necesitamos; la misma ley nos ampara, pero la misma ley no nos está apoyando”, añadió Alfaro.

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