Continúan investigaciones de fiesta clandestina en San Pedro

El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, aseguró que las investigaciones continúan tras la megafiesta clandestina y exhortó a los padres de familia a estar atentos a los lugares a los que acuden sus hijos.

Después de lanzar el operativo “Navidad Segura y en Paz”, el edil sampetrino, junto al secretario de Seguridad municipal, Jose Luis Kuri, reiteraron que se trata de un caso aislado y no hay más reportes similares en el ayuntamiento.

Por su parte, Farah explicó que la investigación continúa y agregó que el domicilio donde ocurrió la megafiesta clandestina se trata de una propiedad rentada, por lo que espera ponerse en contacto con el propietario.

Asimismo, detalló que el inmueble quedó clausurado por el cobro de entrada que tenía esta reunión clandestina donde se ubicaron a más de 350 menores de edad alcoholizados.

“El dueño está por pasarme el dato, pero o dueña no sé el propietario este, pero es una casa ya un poco vieja, de unos 1,100 o 1,200 metros, una propiedad. Pero no abandonada, pero sí ya de varios años y como que la rentaron.

“Era una fiesta donde había menores de edad, donde había alcohol y bueno, música y mucho relajo, obviamente clandestino porque se está cobrando una entrada y procedimos a clausurarlo”, informó Farah.

Farah hizo un llamado a los padres de familia a estar al pendiente de las actividades de sus hijos para identificar este tipo de fiestas ilegales y en ese sentido poder denunciar.

“Lo más importante es este, cuidar a nuestros ciudadanos, pero sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, niñas y adolescentes y, en este caso, pedirle a los ciudadanos que también estemos muy alertas en dónde están nuestros hijos, a dónde van y que si ven alguna de estas actividades, pues bueno, que por supuesto lo denuncien.

El Horizonte dio a conocer el pasado 30 de noviembre que la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro informó que 11 personas fueron detenidas tras un operativo que desmanteló una fiesta clandestina donde se encontraban entre 350 y 400 menores de edad.

El despliegue inició luego de un reporte al C4 que alertaba sobre música a alto volumen en un domicilio de la calle Río Mónaco, en la colonia San Patricio.

Minutos después, un padre denunció que su hija menor estaba en el mismo sitio y no podía comunicarse, lo que derivó en la intervención urgente de las autoridades.

En el lugar aseguraron numerosas botellas de alcohol, sustancias con características de droga, una pistola calibre 9 milímetros, equipos de radiocomunicación, básculas, cascos balísticos y más de 100 mil pesos en efectivo.

Los menores fueron entregados a sus padres, mientras que los presuntos organizadores y trabajadores fueron trasladados al C2 municipal para ser puestos a disposición del Ministerio Público, donde podrían enfrentar cargos por corrupción de menores.

