Nuevo León

Continúan labores de protección civil Nuevo León en Veracruz

  • 19
  • Octubre
    2025

En el sexto día de labores en Veracruz, personal de Protección Civil de Nuevo León ha puesto en marcha un puente aéreo para la entrega de despensas, utilizando un helicóptero para llegar a comunidades afectadas por las inundaciones en el municipio de Pánuco.

Además de los traslados aéreos, se realizan recorridos terrestres y operaciones en zonas anegadas mediante el uso de lanchas, en coordinación con autoridades municipales, lo que ha permitido canalizar distintos rescates y apoyos humanitarios.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 14.34.48.jpeg

Este 19 de octubre, gracias a la pronta movilización del helicóptero, una menor con cuadro de diarrea y temperatura fue trasladada desde la comunidad de Oviedo hasta el centro de mando para recibir valoración médica.

WhatsApp Image 2025-10-19 at 14.34.48 (1).jpeg

WhatsApp Image 2025-10-19 at 14.34.45 (1).jpeg


