Continúan trámites de extradición para socio de Grupo Peak

Tras la detención de Víctor Hugo “N”, socio de Grupo Peak, quien enfrenta denuncias por fraude por desfalcar a inversionistas, el Fiscal General del Estado, Javier Flores Saldívar, señaló que se continúa con los trámites de la extradición del detenido, en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, los cuales podrían tardar de 15 días a un mes.

“Puede ser relativo; consideramos que 15 días, un mes puede tardar, si no hace derechos él en España, ejerce derechos del procedimiento”, señaló Flores Saldívar.

Además, mencionó que luego de dar a conocer el caso, denuncias similares a estafas por parte de la financiera continúan llegando a la fiscalía, sumándose a las 14 ya existentes.

Finalmente, reiteró que continúa la ficha roja para la búsqueda de Arturo “N”, el otro sujeto involucrado como socio en estas estafas.

“Se tiene la alerta roja, porque aquí en el país no se encuentra, es para cualquier estado que pise”, agregó el fiscal.

Comentarios