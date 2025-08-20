Cerrar X
Nuevo León

Continuará San Pedro con ‘carpool’ en colegios privados

Desde el 2017 el municipio practica este método e indicaron que disminuye hasta en un 25% el tráfico que se crea en las zonas aledañas a los colegios privados

  • 20
  • Agosto
    2025

El municipio de San Pedro anunció que seguirá colaborando con los padres y madres de familia que tienen a sus hijos en colegios para hacer carpool a la hora de entrada y salida y así disminuir el tráfico en la ciudad. 

Desde el 2017, San Pedro ya practica este método de movilidad e indicaron que disminuye hasta en un 25% el tráfico que se crea en las zonas aledañas a los colegios privados. 

“Me dio mucho gusto percatarnos y comprobar lo que ya ha dicho el alcalde, Mauricio Fernández, que San Pedro es un municipio en el que muchos años antes de que se discutiera esta ley, pues ya teníamos estos programas de movilidad sustentable. 

“Hoy tenemos ya 21 colegios inscritos al programa de autocompartido; de manera voluntaria se han sumado y han decidido participar con nosotros”, dijo Luis Susarrey, Secretario General de San Pedro. 

Estas declaraciones se hicieron en un evento en donde se reconoció a colegios como el Billamont, San Roberto y Euroamerican Campestre por incentivar el uso de este carpool y por el alto número de participantes que hay en él. 

“Avanzamos como en un 25% de manera global, en promedio, pero sí estamos convencidos de que podemos hacer más y por eso es por lo que le damos este upgrade al programa para este nuevo ciclo escolar".

“En lugar de dos niños, haremos tres niños para que se considere carpool”, dijo Gabriel Ponce, Director de Movilidad.


