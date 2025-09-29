Coordinación metropolitana es clave para NL: Miguel Flores

En el marco de que se cumpla un año de las actuales administraciones municipales, el secretario General de Gobierno, Miguel Flores, resaltó la importancia de la coordinación entre los alcaldes y el gobernador, Samuel García.

“Lo más importante es que trabajemos juntos por el bien de Nuevo León. Agradezco a los alcaldes la invitación a sus informes y el respaldo que hemos encontrado, sin importar colores. Eso habla de madurez política y de un gobierno de puertas abiertas”, señaló.

Además, Flores Serna exaltó que la Mesa de Coordinación Metropolitana es un ejemplo nacional de cómo se puede beneficiar a la ciudadanía mediante los acuerdos sin importar los colores de cada autoridad.

“En esa mesa hemos demostrado que, cuando se trata de seguridad, movilidad o medio ambiente, no hay divisiones, hay compromiso y soluciones”, enfatizó.

Flores Serna concluyó que el diálogo seguirá siendo la ruta para que el área metropolitana crezca con orden y visión de futuro. “Lo mejor está por venir y lo vamos a construir juntos, con trabajo y unidad”.

