Nuevo León

Crece en Monterrey percepción de inseguridad

Resultados de la encuesta aplicada apuntan a que Monterrey se consolidó como el municipio donde los ciudadanos sienten menor seguridad

  • 24
  • Octubre
    2025

De junio a septiembre, la percepción de inseguridad creció en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los datos de la última medición de Encuesta Nacional de Seguridad  Pública Urbana (ENSU) del INEGI, el porcentaje de población que se siente inseguridad en Monterrey pasó de 61.5% a 64.6 por ciento.

Esto ocurrió en junio, julio, agosto y septiembre de este año.
La evaluación destaca que de junio a septiembre de este año, los ciudadanos de Monterrey se sintieron más inseguros.

En la medición de municipios de la zona metropolitana, Monterrey registro el mayor aumento en el índice de percepción de inseguridad.

Cabe destacar que durante los últimos meses, se han registrado distintos hechos de violencia en la capital del estado, como el ocurrido ayer en la zona norte donde grupos de delincuentes se enfrentaron a balazos cerca de planteles escolares.

Eso ocurrió en la colonia CROC, en plena mañana de jueves.


