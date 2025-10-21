Critica gobierno de Lalo Leal; le queman su negocio

Un video en redes sociales criticando al alcalde de Allende, Eduardo ‘Lalo’ Leal, bastó para que José Luis Flores sufriera un atentado de incendio contra su negocio de hamburguesas, pues causalmente, después de sus declaraciones, se lo quemaron por completo.

A través de TikTok, el comerciante señaló que la administración de Lalo Leal ha sido la más corrupta que ha tenido Allende, ya que piden permisos para todo y para sacar los permisos piden sobornos.

“Había diésel y aceite por todo el piso; el fin era quemar todo el negocio. ¿Qué sigue? Un ataque hacia mi persona o hacia mi familia, pero no lo lograron porque se logró apagar a tiempo".

“No he querido poner una denuncia porque no veo que sea momento todavía, porque no tengo claro de dónde viene toda esta situación; se vieron tres sujetos, uno de ellos viene adelante, rocía el diésel y prenden el rollo de papel, pero no fue flamable”, dijo José Luis Flores.

Videos de circuito cerrado muestran cómo la madrugada del pasado sábado, tres sujetos llegaron cargados con bidones de gasolina y diésel y rocían el negocio ubicado en una calle muy céntrica de Allende. Luego se dan a la fuga, dejando el local en llamas.

Flores relató que afortunadamente una persona avisó a uno de sus hijos, quien fue rápido al local y sofocó el incendio; por eso solo resultó dañada la parte de la parrilla con la que dijo que ya no podrá trabajar.

Antes de este atentado, en TikTok él arremetió en contra de Lalo Leal, quien ya ha sido señalado tanto por ciudadanos como por otros políticos de cometer actos de corrupción.

“Han sido tantas las quejas en contra de la administración de Lalo Leal; si no llevas un sobre con moches, no hay permisos de nada, ni para abrir locales, de construcción, ni de nada, y para todo tienes que sacar permiso”, puntualiza en el video.

Aseguró que ahora teme por su seguridad y por la de sus trabajadores, pues no quiere abrir por miedo a un ataque mientras estén en horario laboral.

“Al rato, no sé, pasa alguien y me balea el negocio; yo no hago imputación directa en contra del alcalde, pero pues resulta que a raíz de todo esto que yo digo vino esta situación".

“Tengo cinco cámaras del C4 municipal cerca de mi negocio y resulta que no vieron a nadie, quiénes son, quién los mandó, no sé”, señaló.

