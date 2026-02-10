Podcast
Whats_App_Image_2026_02_10_at_4_45_12_PM_05ab45fe60
Nuevo León

Cuerpo sin vida en rio Santa Catarina provoca fuerte movilización

El hallazgo ocurrió a la altura del puente Cuauhtémoc; Fuerza Civil resguarda la zona en espera de ministeriales y peritos para las investigaciones

  10
  Febrero
    2026

Un fuerte despliegue policiaco se registra en el lecho del río Santa Catarina tras el hallazgo de una persona sin vida, presuntamente localizada por sus propios familiares.

Los hechos ocurrieron a la altura del puente Cuauhtémoc, frente a la colonia Independencia, hasta donde arribó una unidad de Fuerza Civil para resguardar la zona, en espera del arribo de elementos de la Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales, quienes se encargarán de realizar las primeras investigaciones.

Al momento, el área permanece bajo custodia policiaca y no se reporta el cierre de carriles a la circulación vehicular. 

Se espera que en los próximos minutos el cuerpo sea levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para su identificación y la realización de la necropsia de ley.


Comentarios

Etiquetas:
