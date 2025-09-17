Da Unesco a Nuevo León el primer lugar en cultura

El gobernador Samuel García informó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que pertenece a la ONU, reconoció a Nuevo León como primer lugar en cultura con el proyecto de Esferas Culturales.

El mandatario aseguró que ese liderazgo se refrendará con la celebración del Festival Internacional Santa Lucía 2025 (FISL), a celebrarse del 2 de octubre al 2 de noviembre.

Durante la presentación de la agenda de eventos del FISL, el gobernador destacó el trabajo que se ha realizado.

"Hablando de que somos primer lugar en todo, ayer nos compartió Melissa (Segura, secretaria de Cultura estatal) que Nuevo León ganó primer lugar en materia cultural también, muchas felicidades, porque ha hecho un gran trabajo. Le apostamos a la cultura, se creó la Secretaría, hoy tiene presupuesto, tiene equipo y planes; antes no veíamos esto en Nuevo León", dijo.

Afirmó que esa distinción es por el programa de Esferas Culturales, recintos que se han abierto en los municipios para llevar el arte a todos los rincones.

"Cada año se están abriendo 'Esferas' en todos los municipios; creo que ahora siguen Pesquería y Juárez. Fue premiada por Unesco: primer lugar Nuevo León en el tema cultural por el proyecto de Esferas Culturales", detalló.

Aclaró que ahora hay temas positivos, como la seguridad, presas llenas y turismo.

En la presentación de la agenda del FISL, el mandatario estatal expuso que este evento es el preámbulo en turismo para el Mundial de FIFA 2026.

“Vamos a lucir a nuestro Estado. Esto es muy importante porque es un preámbulo de lo que se viene el año que entra para el Mundial y que empiecen a percibir fuera de Nuevo León todo el tema de turismo, la seguridad”, declaró.

“Les puedo augurar que va a ser una coyuntura muy fresca, muy limpia, muy bonita y que la invitación es justo eso, a que disfruten y gocen el festival en su edición 18”, aseveró.

La secretaria de Cultura, Melissa Segura, aseguró que el FISL se ha consolidado como un referente cultural de alto impacto.

"El Festival Internacional Santa Lucía 2025 es, sin duda, un testimonio de lo que se logra cuando avanzamos con una visión común, un espacio de encuentro, creatividad y construcción colectiva de nuestro futuro cultural”, expresó.

La Unesco es un organismo especializado de la ONU que busca crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos, a partir de los valores comunes.

Además, contribuye a la conservación de la paz y a la seguridad mundial mediante la promoción de la cooperación entre las naciones a través de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información.