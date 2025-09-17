Cerrar X
01_500559eeef
Nuevo León

Da Unesco a Nuevo León el primer lugar en cultura

La UNESCO reconoció al estado como líder cultural con el proyecto Esferas Culturales. Samuel García celebró este logro, previo al Festival Santa Lucía 2025

  • 17
  • Septiembre
    2025

El gobernador Samuel García informó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que pertenece a la ONU, reconoció a Nuevo León como primer lugar en cultura con el proyecto de Esferas Culturales. 

El mandatario aseguró que ese liderazgo se refrendará con la celebración del Festival Internacional Santa Lucía 2025 (FISL), a celebrarse del 2 de octubre al 2 de noviembre. 

Durante la presentación de la agenda de eventos del FISL, el gobernador destacó el trabajo que se ha realizado. 

"Hablando de que somos primer lugar en todo, ayer nos compartió Melissa (Segura, secretaria de Cultura estatal) que Nuevo León ganó primer lugar en materia cultural también, muchas felicidades, porque ha hecho un gran trabajo. Le apostamos a la cultura, se creó la Secretaría, hoy tiene presupuesto, tiene equipo y planes; antes no veíamos esto en Nuevo León", dijo. 

01.JPG

Afirmó que esa distinción es por el programa de Esferas Culturales, recintos que se han abierto en los municipios para llevar el arte a todos los rincones. 

"Cada año se están abriendo 'Esferas' en todos los municipios; creo que ahora siguen Pesquería y Juárez. Fue premiada por Unesco: primer lugar Nuevo León en el tema cultural por el proyecto de Esferas Culturales", detalló. 

Aclaró que ahora hay temas positivos, como la seguridad, presas llenas y turismo. 

En la presentación de la agenda del FISL, el mandatario estatal expuso que este evento es el preámbulo en turismo para el Mundial de FIFA 2026.  

“Vamos a lucir a nuestro Estado. Esto es muy importante porque es un preámbulo de lo que se viene el año que entra para el Mundial y que empiecen a percibir fuera de Nuevo León todo el tema de turismo, la seguridad”, declaró.

“Les puedo augurar que va a ser una coyuntura muy fresca, muy limpia, muy bonita y que la invitación es justo eso, a que disfruten y gocen el festival en su edición 18”, aseveró. 

La secretaria de Cultura, Melissa Segura, aseguró que el FISL se ha consolidado como un referente cultural de alto impacto. 

"El Festival Internacional Santa Lucía 2025 es, sin duda, un testimonio de lo que se logra cuando avanzamos con una visión común, un espacio de encuentro, creatividad y construcción colectiva de nuestro futuro cultural”, expresó.

03.JPG

La Unesco es un organismo especializado de la ONU que busca crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las culturas y los pueblos, a partir de los valores comunes. 

Además, contribuye a la conservación de la paz y a la seguridad mundial mediante la promoción de la cooperación entre las naciones a través de la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_18_at_12_42_31_AM_ceae1a67dd
Se abre el telón de la Liga Intrauniversitaria… ¡Con juegazos!
Whats_App_Image_2025_09_17_at_9_13_30_PM_aef2cd4359
Abandera Samuel a delegación NL que va a la Paralimpiada Nacional
tipos_de_empresas_2b72d2ac86
Empresas británicas podrían rechazar a fans de equipos rivales
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_fed_105938737a
Cede la Fed ante Trump y anticipa más recortes este año
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
finanzas_tmec_5b178b896a
Exhorta Secretaría de Economía a sumarse a evaluación del T-MEC
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
publicidad
×