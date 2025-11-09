Cerrar X
0307a499_f47d_4d67_a36f_d2617dd983d9_1a45a3f748
Nuevo León

Dante Delgado descarta alianza MC-PAN rumbo a 2027

El líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, rechazó una posible coalición con el PAN en Nuevo León y pidió que cada partido mida su fuerza en 2027

  • 09
  • Noviembre
    2025

La posibilidad de una alianza en Nuevo León entre Movimiento Ciudadano y Acción Nacional para el 2027 fue descartada por Dante Delgado, fundador del partido naranja y presidente de su Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos.

Al asistir al Cuarto Informe de Gobierno de Samuel García, el líder emecista declaró que el próximo proceso electoral tendrá que servir para demostrar la relevancia que tiene cada una de las fuerzas políticas, y no para buscar coaliciones.

Los dichos ocurren luego de que durante los últimos meses en la entidad se barajeó la posibilidad de candidaturas conjuntas entre MC y PAN para los comicios en puerta.

“Yo lo que creo es que se tendrá que evaluar después de la elección del 27, en donde todas las fuerzas tendremos que ponernos a prueba, es como lo considero importante”, sentenció.

Para Delgado, estos meses antes de las elecciones deberán servir a Acción Nacional de reflexión, un proceso en el que Movimiento Naranja no tiene cabida.

“Ellos ya se dieron cuenta que necesitan rectificar el camino, si no lo hacen pasarán a ser una fuerza secundaria como ya lo es el PRI en muchos estados.

“Ellos (el PAN) deben tomar su propio camino, como lo dijeron, pero lo importante en la política es la congruencia y la congruencia es que lo que se dice se haga, y por eso Movimiento Ciudadano está construyendo un proyecto propio”, destacó.

”No hacemos alianzas con partidos tradicionales”: Máynez

32c192a5-476c-460f-8357-5b5ae8b2a322.jfif

Por separado, el dirigente nacional naranja, Jorge Álvarez Máynez, refrendó la negativa de ir junto con los albiazules.

“Tenemos una política muy clara de no hacer alianzas con los partidos tradicionales y sí privilegiar las alianzas sociales y ciudadanas, y después con fuerzas políticas locales”, afirmó.

Sin embargo, matizó diciendo que el rechazo no significa que estén cerrados al diálogo entre partidos.

“No ha cerrado la posibilidad de que haya un diálogo, no solamente con esas fuerzas políticas, sino también con el Verde y el PT”, finalizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_09_at_6_15_05_PM_464bb9e3a3
MC: pedir más recursos para municipios es irresponsable
745c2ae0_ff1d_44e6_9c18_39bde06125c1_5a674231dc
Asegura gobernador tener 'listo el piso' para recibir al Mundial
EH_UNA_FOTO_2025_11_09_T131418_883_a075f402ce
Samuel García reúne a líderes y empresarios en su informe
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T133302_111_564d141367
Frente polar provoca intensas nevadas en Estados Unidos
AP_25314609022503_1044d6b19d
Fritz vence al suplente Musetti en las Finales ATP en Turín
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T131918_849_f1952bb7eb
Kris Jenner celebra sus 70 con estilo 'James Bond'
publicidad

Más Vistas

rgrh_7bf1bc55c8
Rehabilitan avenida Colosio con trabajos de bacheo mayor
4af9f2fb_9df4_414b_bfd1_393506158ffb_55618b596f
Incautan cocaína valorada en $1.2M en el Puente Donna-Río Bravo
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
publicidad
×