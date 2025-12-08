De la Garza se declara listo para Mundial 2026

El municipio de Monterrey se declaró listo para recibir a los aficionados de las selecciones que arribaran a la ciudad como parte de los partidos de la Copa Mundial 2026.

El alcalde Adrián de la Garza se manifestó entusiasmado para recibir a los hinchas de los equipos que se enfrentarán en el Estadio BBVA, luego de asistir al Kennedy Center de Washington para presenciar el sorteo del Mundial.

En compañía de su esposa Gaby Oyervides, el presidente municipal interactúo con estrellas del futbol como Hugo Sánchez; el ex campeón mundial Ronaldo; así como con el futbolista Pepe y el director técnico de la selección de Australia, Tony Popovic.

Por su parte, el Director Técnico de Bolivia, se declara manifestó su beneplácito porque su selección se disputará en el Estadio de Rayados, su pase al Mundial.

“Estamos trabajando mucho en el tema de turismo, en infraestructura, en mostrar nuestra cultura, costumbres y gastronomía regional para mostrarle a la gente nuestra gran ciudad”, dijo el alcalde.

También intercambió información sobre los preparativos que se llevarán a cabo en la ciudad con su similar de Miami, Francis Xavier Suárez.

Comentarios