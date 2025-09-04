Decomisan en Puente Colombia $37 millones de dólares en drogas

Un cargamento de metanfetaminas valuado en más de 37 millones de dólares fue decomisado por agentes de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP) en el Puente Internacional Solidaridad, de Colombia, Nuevo León.

La Oficina de Operaciones de Campo de CBP emitió un comunicado este jueves, en el que da a conocer este millonario decomiso que se realizó el 29 de agosto, pero no se dieron a conocer arrestos ni datos del chofer que llevaba el tractocamión.

“En la instalación de carga del Puente Colombia-Solidaridad, intervinieron un cargamento de lo que se presume es metanfetamina, incautando una mercancía valorada en más de 37 millones de dólares que se transportaba en un camión comercial con lingotes de aluminio”, precisa el comunicado.

El director del puerto de entrada de Laredo, Albert Flores, señaló que este caso demuestra la gravedad del problema del narcotráfico.

“Incautaciones como esta, que involucran grandes cantidades de droga, demuestran no solo la gravedad del problema del narcotráfico al que se enfrentan nuestros agentes diariamente, sino también su determinación y el uso eficaz de la tecnología y los métodos de detección para detener este tráfico”, declaró.

El 29 de agosto, agentes de CBP en el Puente Colombia inspeccionaron un camión comercial que ingresaba a Estados Unidos desde México con un cargamento de lingotes de aluminio.

Un oficial decidió someter el vehículo a una inspección más exhaustiva, que incluyó el uso de equipos de inspección no invasivos y un equipo canino.

“La inspección física reveló cuatro sacos con lo que se presume es metanfetamina, con un peso total de 1923,76 kilos ocultos entre la mercancía. El valor estimado de la droga en el mercado negro es de 37.913.462 dólares”, refiere el comunicado oficial.

La CBP incautó las drogas, mientras que agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) iniciaron una investigación penal sobre la incautación.

