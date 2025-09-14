Cerrar X
Nuevo León

Define SP empresas para interconexión; sin fecha de arranque

San Pedro definió a las empresas que se encargarán de las primeras obras del proyecto de interconexión vial con Monterrey

  • 14
  • Septiembre
    2025

San Pedro definió a las empresas que se encargarán de las primeras obras del proyecto de interconexión vial con Monterrey, sin definir una fecha exacta para el arranque oficial.

Dentro de las licitaciones se contempla que las firmas seleccionadas se encarguen de construir infraestructura pluvial y un retorno vehicular en la zona de la avenida Lázaro Cárdenas. 

Estiman que los trabajos comiencen pasando las fiestas patrias, una vez que se pongan de acuerdo las empresas y municipio para definir la fecha de arranque oficial, sin embargo, las mediciones del terreno ya se pueden comenzar a realizar.

El conjunto de contratos asciende a casi 150 millones de pesos y forma parte del plan insignia que impulsa la actual administración municipal encabezada por el alcalde Mauricio Fernández.

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas fue la encargada de lanzar las convocatorias, en las que participaron siete compañías. 

Tras el análisis de las propuestas, las firmas seleccionadas fueron Terracerías, Concretos y Construcciones; Mata y Asociados; Proyectos y Desarrollos Salve; y JC Construcciones y Urbanizaciones. 

A cada una se le asignó una obra distinta derivada de cuatro licitaciones públicas nacionales y presenciales. 

Los trabajos iniciarán el próximo 18 de septiembre y deberán concluirse a más tardar el 14 de junio de 2026, en un periodo de 280 días naturales.

De acuerdo con los fallos, Terracerías, Concretos y Construcciones obtuvo un contrato por 45.4 millones de pesos, mientras que Mata y Asociados recibió la adjudicación por 42.4 millones. 

En tanto, Proyectos y Desarrollos Salve resultó beneficiada con un monto de 33.7 millones, y JC Construcciones y Urbanizaciones con 28 millones.

Estas obras iniciales contemplan el desarrollo de un retorno deprimido en la avenida Lázaro Cárdenas y un sistema de drenaje pluvial en el cruce con Gómez Morín, además de trabajos de drenaje en el paso inferior vehicular de Lázaro Cárdenas y Río Tamuín en diferentes etapas de construcción.

Aunque siete empresas presentaron sus propuestas, entre ellas Grupo Constructor KAC, HTR Infraestructura y Proyectos NEM, finalmente las autoridades municipales determinaron que las cuatro mencionadas ofrecieron las mejores condiciones técnicas y económicas. 

El proyecto en su conjunto es más amplio y prevé una interconexión que unirá las avenidas Lázaro Cárdenas, Gómez Morín y Morones Prieto. 

El trazo pasará por la zona conocida como “La Diana” y contempla un tramo a nivel en Lázaro Cárdenas y Río Tamuín, un retorno deprimido, un cruce elevado sobre Gómez Morín y una conexión directa con la gaza de Morones Prieto hacia el poniente.

El costo total de la obra se estima en mil 200 millones de pesos, con un esquema de financiamiento que incluye una aportación del Gobierno del Estado por 200 millones, del municipio de San Pedro con alrededor de 540 millones, de la Fundación Montemayor con 300 millones y de Monterrey con la parte restante.


