Nuevo León

Deja choque múltiple en la colonia Del Valle un lesionado

Un choque múltiple entre tres vehículos dejó un lesionado en San Pedro. El accidente ocurrió en Calzada del Valle y Río Bravo

  • 19
  • Noviembre
    2025

Un accidente múltiple en donde participaron tres vehículos dejó un saldo de una persona lesionada en San Pedro.

Rescatistas de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron a la calle Calzada del Valle en su cruce con la calle Río Bravo en la colonia Del Valle. En el lugar ya se encontraban elementos de Protección Civil de San Pedro brindando el auxilio.

En el lugar se confirmó que tres vehículos partiparon en el percance vial los cuales chocan lateralmente.

Los rescatistas municipales valoraron a una persona que presentó lesiones menores en las piernas y decidió esperar el pase médico de su aseguradora.

Elementos de Tránsito Municipal se hicieron cargo del retiro de vehículos y en el lugar se esparció polvo absorbente por el derrame de aceite de unos de los vehículos para evitar otros accidentes.


Comentarios

