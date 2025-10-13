Cerrar X
Nuevo León

Deja ‘El Bronco’ crisis de movilidad en Nuevo León

Un análisis estatal acusa al exgobernador de corrupción y abandono en el Metro, Ecovía y Sintram, que dejaron al borde del colapso la movilidad en Nuevo León

  • 13
  • Octubre
    2025

La “herencia criminal” del Bronco en materia de transporte público no se limitó a tumbar en 50% el número de camiones urbanos, sino también a causar graves afectaciones en otros sistemas como la Ecovía y el Metro.

Y, por si fuera poco, también dejó en el abandono y obsolescencia el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (Sintram), que es clave para la gestión de semáforos y cruces viales.

Según un análisis realizado por expertos en movilidad a petición del Estado, los daños en el Metro y la Ecovía fueron tantos que ambos sistemas estuvieron al borde de colapsar, poniendo en peligro la integridad de miles de usuarios.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 1.14.11 AM.jpeg

En el caso del Metro, se documentó que entre 2019 y 2021 el presupuesto de mantenimiento pasó de $44.1 millones de pesos a $18.8 millones anuales, lo que representa un 57% de reducción; se compraron vagones chatarra, decenas de miles de sujetadores “chafas” y se saquearon las refacciones de los talleres.

La falta de inversión derivó en riesgos estructurales, al grado de que, en diciembre de 2022, el gobierno actual tuvo que cerrar temporalmente seis estaciones de la Línea 2 por daños graves en capiteles de acero.

En el caso de la Ecovía, que el mismo Bronco requisó en octubre de 2016 supuestamente para mejorarla, la dejó con setenta y tres camiones chatarra de 80 unidades doblemente articuladas con las que inició tres años antes.

El diagnóstico plasmado en el “Plan Maestro para Lograr la Movilidad que Siempre Debimos Tener” indica que el “gobierno corrupto” del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón gastó $6,500 millones de pesos supuestamente en 458 obras que no se ven por ningún lado.

Según el documento, existió un sobrecosto de hasta el 70% en 132 obras y servicios que Rodríguez Calderón adjudicó a empresas favoritas durante su mandato.

“De todos los gobiernos que provocaron esto, el de ‘El Bronco’ hizo todo lo posible para dejarlo aún peor; fue un gobierno corrupto; en un año gastaron $6,500 millones de pesos en ‘458 obras’".

“¿Dónde están esas obras? ¿A dónde se fue ese dinero? Al bolsillo de las 24 empresas favoritas del gobierno anterior que cobraron más del 50% de ese presupuesto; las 132 obras que realizaron estas empresas terminaron costando 70% más de lo que prometieron”, se lee en el Plan de Movilidad.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 1.13.46 AM.jpeg

El pasado miércoles 1 de octubre, El Horizonte evidenció que, con mucho esfuerzo, el actual gobierno estatal está revirtiendo una de las herencias más “criminales” que dejó el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”: la escandalosa caída del número de camiones urbanos.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2015, al cierre del sexenio del exgobernador priista Rodrigo Medina, en la urbe regia circulaban 5,429 camiones urbanos y, para 2021, cuando concluyó el mandato del Bronco, solo había 2,649 unidades, es decir, 49% menos.

Y es que, según expertos y funcionarios actuales, en ningún otro sexenio se había maltratado tanto este rubro, que afecta directamente a los ciudadanos, como ocurrió con el Bronco, cuando dejó caer en casi 50% el número de unidades que circulaban por la urbe regia.

Esto derivó en que disminuyera a la mitad el uso del transporte público y que los tiempos de traslado se incrementaran en casi 40%, lo cual impactó la competitividad y calidad de vida de los regios.

Puso 'El Bronco' en riesgo vida de regios

El análisis también documenta compras irregulares, como 90,000 sujetadores defectuosos para Metrorrey y 24 vagones inservibles, además del vaciamiento de almacenes y la falta de refacciones.

“No atendieron daños evidentes y pusieron en riesgo a las personas; compraron basura: 90,000 sujetadores chafas no aptos para Metrorrey y 24 vagones chatarra".

“Vaciaron los almacenes, nos dejaron sin herramientas ni refacciones que tardan hasta 40 semanas en llegar”, se señaló en el documento.

A ello se suma la inexistencia de presupuesto hasta 2022 para el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (Sintram), clave para la gestión de semáforos y cruces viales.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 1.14.02 AM.jpeg

“El Sintram es el cerebro que regula el tráfico, los semáforos y da fluidez a los cruces viales; en una ciudad con 6 millones de habitantes, nos quedamos atrapados en el siglo pasado, cuando se hizo la última inversión (1999)".

“Cerca del 80% de las carreteras están en mal estado; jamás les dieron rehabilitación ni las modernizaron, no construyeron bien ni un solo kilómetro de carretera. Con todo esto generaron la peor crisis de movilidad que haya tenido Nuevo León”, señala el reporte.

Y en 2020 este medio también destacó que el número de camiones disponibles por habitante en Nuevo León se había desplomado 56%, lo que hoy sería la causa de mayores amontonamientos y potenciales riesgos de contagio por Covid-19 entre los regios.

Esta crisis de transporte, que contraviene el Plan Estratégico 2030 y que Jaime Rodríguez había prometido ‘‘arreglar’’, hace que también crezcan el tráfico y la contaminación en la urbe regia.


