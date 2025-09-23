Deja Mauricio un gran legado, tras su fallecimiento

Durante la madrugada de este martes 23 de septiembre se confirmó el fallecimiento del alcalde Mauricio Fernández Garza, a los 75 años, a consecuencia de un mesotelioma pleural, cáncer que afecta la membrana de los pulmones y que le fue diagnosticado en enero de 2025 por tercera ocasión.

El deceso ocurre a tan solo una semana de que Fernández anunciara su salida definitiva de la política por causas de salud.

El pasado 15 de septiembre había anunciado su ausencia de 13 días y comunicó que presentaría su renuncia formal el 1 de octubre, al señalar que ya no contaba con las condiciones físicas necesarias para continuar al frente de la administración municipal.

En su último mensaje público expresó que lo más responsable era “ceder el cargo a alguien con la energía y capacidad para dedicarle tiempo a San Pedro”, considerado uno de los municipios más prósperos de América Latina, San Pedro pierde a uno de sus principales referentes políticos y sociales.

Durante décadas, la figura de Mauricio Fernández Garza se asoció con proyectos de seguridad, infraestructura, cultura y desarrollo económico que marcaron la vida del municipio y reforzaron el papel de Nuevo León en el ámbito nacional.

Trayectoria política y pública

Fernández ocupó la alcaldía de San Pedro en cuatro periodos de 1989 a 1991 el segundo de 2009 al 2012, el tercero de 2015 al 2018 y de 2024 al 2025.

Su primera gestión comenzó cuando tenía apenas 39 años, tras ganar las elecciones municipales de 1988 como candidato del Partido Acción Nacional.

En esa administración impulsó obras emblemáticas que aún hoy forman parte del paisaje urbano, como la Calzada San Pedro, la Calzada del Valle, Plaza Fátima y el conocido “Paso de los Duendes”, conjunto de cuatro puentes peatonales que siguen siendo ampliamente utilizados.

Tras concluir esa primera etapa, fue senador de la República entre 1994 y 2000, durante las legislaturas LVI y LVII.

Desde el Senado presidió la Comisión de Cultura y participó como vicepresidente en otras comisiones, consolidando una carrera legislativa que lo colocó en el mapa político nacional, en 2003 contendió por la gubernatura de Nuevo León, aunque sin éxito.

De vuelta a la política local, Fernández fue nuevamente electo como alcalde en 2009, donde centró sus esfuerzos en reforzar la seguridad municipal.

Posteriormente, en 2015, encabezó un tercer periodo en el que inició el proyecto cultural del Museo La Milarca, inaugurado años después en el Parque Rufino Tamayo y que hoy resguarda parte de su colección personal de monedas de cobre y arte popular mexicano.

En su cuarto mandato, iniciado el 1 de octubre de 2024 tras obtener un contundente triunfo electoral, Fernández impulsó el Museo Arqueológico “Antiguos Mexicanos”, inaugurado en junio de 2025, además de proyectos de movilidad como las interconexiones San Pedro–Monterrey y la regeneración de la avenida Alfonso Reyes.

Visión empresarial y cultural

Más allá de la política, Mauricio Fernández destacó como empresario y consejero de compañías de gran peso como BBVA Bancomer, Grupo Alfa y Sigma Alimentos. Fundó además empresas en los sectores textil, cervecero y de exportación, integrando su visión empresarial con el desarrollo regional.

En el ámbito cultural, su proyecto más representativo fue el Museo La Milarca, concebido como un espacio de identidad local y atracción turística, que refleja su pasión por el arte y la historia de México.

Seguridad e infraestructura

Uno de los sellos de sus gestiones fue la seguridad, bajo su administración, San Pedro llegó a ser considerado el municipio más seguro del país por la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI reportó en 2024 que solo 13.7% de la población se sentía insegura, el nivel más bajo a nivel nacional.

En materia de infraestructura, impulsó proyectos estratégicos como el Centro de Gestión de Vialidad, diseñado para enfrentar los retos de la movilidad urbana, así como obras de modernización en avenidas clave y la ampliación de ciclovías.

Un legado político y social

La vida de Mauricio Fernández Garza combinó tres dimensiones: política, empresarial y cultural. Su estilo directo y su capacidad de gestión lo convirtieron en un personaje influyente tanto en San Pedro como en Nuevo León.

Su legado queda reflejado en las obras que transformaron al municipio, en los índices de seguridad alcanzados y en los espacios culturales que promovió.

Para muchos, su nombre está ligado a la evolución política y económica de San Pedro Garza García en las últimas tres décadas.

Con su fallecimiento, el municipio más próspero de América Latina pierde a uno de sus líderes más emblemáticos, dejando tras de sí una huella que será recordada en la historia reciente de Nuevo León.

Comentarios