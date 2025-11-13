Cerrar X
Denuncia Adalina años de violencia del Bronco, su ahora exesposo

Aseguró que no solo reclama la propiedad en el municipio de García, es una búsqueda de justicia y protección para sus hijos

Adalina Dávalos Martínez alzó la voz por la violencia que vivió durante años en su matrimonio con el exgobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón ‘El Bronco’ en medio de una disputa legal por una propiedad en Garcia.

Y es que luego de que se hiciera pública una serie de denuncias penales entre ambos para definir la quien se queda con dicho domicilio, la expareja de ‘El Bronco’ emitió un comunicado donde relato que el conflicto no se reduce a una propiedad.

En dicho posicionamiento Dávalos Martínez señaló que durante años de matrimonio vivió intimidación y miedo ejercido por el exmandatario hasta su separación el pasado 28 de febrero.

Asimismo, detalló que no está reclamando únicamente la propiedad ubicada en la calle Morelos del centro de García sino el derecho a ser reconocida por el esfuerzo de permanecer dentro una relación cimentada en la falta de respeto y sensibilidad para ella y sus hijos.

“Durante muchos años guardé silencio frente a una serie de acciones de violencia, control y desvalorización que se ejercieron en mi contra dentro del matrimonio. Ese silencio no fue indiferencia, fue el resultado de vivir bajo el peso de la intimidación, del miedo y del poder.

“No estoy reclamando lo que no me corresponde; estoy reclamando el derecho a que se reconozca el esfuerzo, la entrega y la vida compartida, así como el derecho de mis hijos a tener una relación basada en el respeto y la verdad. Detrás de las apariencias y los discursos, hay una familia que no ha sido tratada con la sensibilidad ni con la responsabilidad que merece”, expresó Dávalos Martínez.

En torno a la acusación del pasado 02 de noviembre por el presunto despojo de la propiedad, Rodríguez Calderón sostiene que guardaba documentación oficial, dinero en efectivo y objetos de valor como relojes y joyería.

Mientras que Dávalos Martínez aclaró que esta pelea legal no se trata de bienes materiales, por lo contrario, es una búsqueda de justicia y protección para sus hijos y señaló a ‘El Bronco’ de ocultar propiedades y evadir responsabilidades.

“Este asunto no se trata de una pelea por una casa, sino de un acto de dignidad, de amor propio y de protección hacia mis hijos. esta no es una pelea por una casa. Es un acto de dignidad, de justicia y de protección hacia mis hijos, frente a quien prefiere ocultar bienes antes que reconocer las consecuencias de sus actos.

“Reducir esta situación a una disputa por un bien material es una forma de borrar el contexto de abandono y violencia que hemos enfrentado mis hijos y yo, y que hoy me toca sostener con la misma fuerza con la que en silencio cargué durante años”, añadió la ex Primera Dama de Nuevo León.


