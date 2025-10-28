Cerrar X
Nuevo León

Denuncian discriminación por omisión contra niña con autismo

Waldo Fernández busca sancionar la discriminación por omisión tras el rechazo escolar a la niña con autismo, Florencia, y proteger su derecho a la educación

  • 28
  • Octubre
    2025

En el caso de Florencia, la niña de tres años, que fue rechazada de varios colegios por padecer autismo, se cometió una “discriminación por omisión”, afirmó el senador Waldo Fernández.

Esto significa que, al no garantizarle su derecho a la educación, el Estado y los colegios cometieron una falta grave.

En entrevista para El Horizonte, Fernández señaló que el caso de Florencia no es aislado, pues existen muchos otros en el sector educativo y en diversos ámbitos donde personas con algún padecimiento, condición o neurodivergencia son discriminadas debido al desconocimiento.

Ante esta realidad, el senador considera urgente abordar la discriminación por omisión. Esta ocurre cuando se deja de realizar una acción o no se cumple con una obligación reconocida por la Constitución, como el derecho a la educación en este caso, lo que vulnera a niños, niñas, jóvenes y otras personas, negándoles el acceso a sus derechos básicos.

“Yo presenté una iniciativa para penalizar la discriminación por omisión, que engloba casos concretos como el de Florencia. Ella tiene una necesidad y, si bien no es discriminada directamente, al no permitir que tenga acceso a la educación, se está cometiendo una discriminación por omisión, porque la educación es un derecho constitucional y no se actúa como debe ser”, explicó.

El objetivo es que la discriminación por omisión sea sancionada, dado que se manifiesta en múltiples contextos. 

“Volveré a exigir que esto se discuta en el Senado, porque no podemos permitir que esto siga sucediendo”, afirmó Fernández.

La iniciativa, presentada en el periodo pasado de la actual legislatura, será puesta sobre la mesa nuevamente. El senador agregó que esta problemática se observa en el ámbito de la salud y en derechos humanos, donde “las autoridades simplemente no hacen su trabajo”.

La propuesta busca sancionar la discriminación por omisión, incluso con la inhabilitación de los servidores públicos que la cometan. Dicha modificación se incluiría en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

El caso de Florencia fue dado a conocer la semana pasada por su madre, Nancy Villarreal. 

Ella relató a El Horizonte el calvario que vivió al intentar inscribir a su hija al preescolar, ya que al mencionar que la niña tiene autismo, los colegios privados le presentaban excusas para no aceptarla e, incluso, en uno le negaron el ingreso directamente, argumentando que no admitían a menores con esa condición.


