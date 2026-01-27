Denuncian escombro en río de Santiago; sospechan de inmobiliaria

Montañas de escombro se apilan ilegalmente obstruyendo el cauce natural del arroyo El Barro, en Santiago, una contaminación que los lugareños achacan a la construcción de dos fraccionamientos de lujo.

El concreto y residuos de piedra laja forman una pila de poco más de tres metros de altura.

Comenzaron en los márgenes del cuerpo de agua, sin embargo, crecieron con los meses y ahora se asientan directamente en el lecho.

El arroyo, también conocido Los Muleros, se encuentra en la comunidad El Barro.

A 300 metros de distancia del tiradero, la inmobiliaria GP Residencial -propiedad del Grupo Garza Ponce- edifica dos exclusivas colonias privadas: Montano y Quivira.

“Rodeado de los hermosos paisajes y jardines de la sierra de Santiago, cada hogar resalta por su arquitectura y espacios acogedores”, reza la propaganda del desarrollo.

Para los habitantes de las inmediaciones, la construcción de ambos sectores coincide con la aparición de los clandestinos cúmulos contaminantes en el arroyo.

De hecho, el punto donde se encuentra el problema es una ruta de entrada y salida de las unidades de carga que laboran en el proyecto.

Revelan extracción de laja como principal contaminante

Durante un recorrido realizado por EL HORIZONTE se constató que como parte de los trabajos de desmonte la compañía extrae grandes cantidades de laja como las que hoy contaminan el cauce.

Entre las familias que habitan a las orillas, cada día crece la preocupación por potenciales desbordamientos en épocas de lluvia.

“Todo eso va a tapar los puentes, deberían checar ahí, y también aguas más abajo para ver si no hay más tiraderos”, compartió Francisco Javier, un vecino.

Pero el temor no únicamente es sobre el futuro escenario de las precipitaciones, sino también por el golpe actual al ecosistema y a la comunidad.

“Ahí corre agua, y a veces los niños van a bañarse en los charquitos que se forman, entonces con todo el mugrero se pueden cortar, a parte de que todo eso se va al río contaminando”, lamentó otro habitante. También podría interesarte: Tras ecocidio en Zuazua, van contra desarrollos en humedales

Oferten amenidades a compradores potenciales

Ambos proyectos inmobiliarios colindan uno del otro, y ofertan a los compradores potenciales amenidades como alberca, cancha de padel, área para mascotas, y vitapista.

Los precios parten desde los $6 millones 313 mil pesos, según la información publicada por la propia desarrolladora en Facebook.

El modelo de vivienda más amplio comprende de 282 metros cuadrados de construcción en un área de 200 m2.

Es de dos plantas, con espacio para una cochera con capacidad de tres vehículos, así como cuatro baños y medio.

Tanto Montano como Quivira presumen en sus redes sociales de ser proyectos diseñados para vivir en “armonía con la naturaleza”.

