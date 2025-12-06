Denuncian poste derribado en Laderas del Mirador

Vecinos de la colonia Laderas del Mirador en Monterrey denunciaron la caída de un poste de telecomunicaciones sobre la vía pública, tras el paso de un camión de gran altura en el cruce de Valle del Mirador y Centro Cívico M. Prieto. Según los testimonios, la unidad habría enganchado el cableado, provocando que la estructura colapsara por completo.

Desde el incidente, los cables quedaron tendidos sobre la calle, lo que representa un serio riesgo para automovilistas y peatones. Además, los habitantes advierten que otro poste cercano parece estar dañado: se encuentra inclinado y con la base debilitada, lo que aumenta el temor de que pueda caer en cualquier momento.

De acuerdo con testimonios vecinales, el poste se derrumbó cuando un camión de carga de gran altura circuló por una calle con cables bajos, enganchando la estructura hasta derribarla. El impacto no solo dejó sin servicio a hogares cercanos, sino que expuso a transeúntes a cables sueltos y metal retorcido sobre la vía.

¿Qué riesgos representa esta situación para la comunidad?

Los postes caídos y cableado expuesto aumentan el peligro de electrocución, accidentes viales y tropiezos, sobre todo en una zona transitada. La presencia del poste dañado y otro en riesgo suele inquietar a vecinos, quienes temen que un nuevo colapso pueda ocurrir en cualquier momento, especialmente si no se actúa con urgencia.

¿Qué se debe hacer tras un incidente de este tipo?

Los colonos piden a las autoridades municipales y a las empresas de telecomunicaciones responsables que retiren de inmediato el poste derribado y reparen la infraestructura afectada. Además, solicitan una inspección de los postes aledaños para evitar futuros accidentes y asegurar la seguridad pública y vial en la colonia.

Comentarios