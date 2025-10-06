Cerrar X
Nuevo León

Descarta alcalde de Apodaca aumentos al predial

El alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo aseguró que en su municipio no se alzará el predial de aquí a que termine su administración

  • 06
  • Octubre
    2025

Ante la cercanía de los tiempos para presentar actualizaciones del catastro, el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo aseguró que en su municipio no se alzará el predial de aquí a que termine su administración.

En entrevista el alcalde indicó que desde hace siete años que no se aumenta el predial en Apodaca y han podido seguir haciendo proyectos, ya que la recaudación sube todos los años, por lo cual mantendrá los valores actuales.

“Pues mira, que es el único municipio que no ha aumentado el predial en los últimos 7 u 8años, al menos las dos administraciones anteriores no la aumentó y mi administración tampoco tiene planes de aumentarlo, entonces, yo le diré a los ciudadanos de Apodaca que pueden estar tranquilos. 

“Durante toda mi administración no va a haber aumento de predial, cuál es el porcentaje de recaudación”, dijo el alcalde Cesar Garza.

Agregó que el año asado la recaudación del predial en Apodaca fue del 55% y que todos los años va en aumento.

Hasta el momento San Pedro y San Nicolás han descartado aumentos al impuesto del predial, y aunque Monterrey no ha comentado si aplicará o no un aumento, el año pasado se le aprobó un aumento que no se pudo aplicar durante este año.

Por otra parte, el municipio que sí ha solicitado aumentos para el 2026 es el municipio de Santa Catarina.


