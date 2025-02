Descarta Mauricio ir por la gubernatura; se enfoca en San Pedro

El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, sentenció que su principal pensamiento es el municipio y no buscar la gubernatura de Nuevo León.

Luego de que el municipio más rico de América Latina fuera reconocido por colocarse en los primeros lugares en evaluaciones que califican el buen gobierno, empezó a sonar Fernández como posible contendiente para el próximo ejercicio electoral del 2027.

En entrevista con El Horizonte, el edil descartó que esté pensando en contender por la gubernatura de Nuevo León; en su lugar está enfocado en el cargo público para el que fue electo; es decir, está centrado en la alcaldía de San Pedro.

Mauricio Fernández señaló que es necesario mantener el resultado obtenido en las evaluaciones por el resto de la administración y este es el reto en que se tienen que enfocar por el momento en lugar de pensar en las elecciones para gobernador del estado.

“No, para nada. Yo me dedico a lo que estoy, soy alcalde electo echando a los que puedo y muy orgulloso de mi equipo que salió extraordinariamente bien valuado. No estoy pensando en nada más que en San Pedro, en cumplir mi trabajo, por el cual me eligieron.

“La bronca es mantener esas cosas; yo creo que es nuestro reto ahorita, no andar pensando en mafufadas, ni en loqueras que no corresponden, ni son tiempos ni son nada”, comentó Fernández.





