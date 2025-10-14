Descarta Salud alarma por virus Coxsackie en Nuevo León

La Secretaría de Salud del Estado informó este martes que, hasta el momento, no existe motivo de alarma ante el virus Coxsackie en Nuevo León, aunque aseguró que se mantendrá una vigilancia activa para detectar cualquier posible brote.

La titular de la dependencia, la doctora Alma Rosa Marroquín, destacó que no se tienen reportes de circulación del virus en la entidad, pero reiteró que se mantienen atentos ante cualquier caso sospechoso.

“El tema de una alarma o una alerta no existe en nuestro estado, más que nada una vigilancia epidemiológica que la mantenemos de forma constante”, señaló Marroquín.

Además, hizo un llamado a la población para que, en caso de presentar síntomas como fiebre, ampollas en manos, pies o boca, acudan a su unidad médica más cercana.

“Básicamente, identificar con las mamás los niños que empiezan a presentar fiebre, aislarlos desde el primer momento, incluso antes de que aparezca algún tipo de erupción, para que el contagio no se presente como en otros estados”, concluyó.

Aunque en Nuevo León no se han confirmado contagios, en otros estados sí se han registrado brotes.

Uno de los más recientes ocurrió en un colegio de Saltillo, Coahuila, donde autoridades locales confirmaron casos entre estudiantes y reforzaron medidas sanitarias para evitar la propagación.

Comentarios