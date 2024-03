Descartan que resolución de corte afecte a Navarro

Para aclarar los alcances de la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al supuesto incumplimiento de la publicación en el Diario Oficial del estado de iniciativas aprobadas por el Congreso del Estado, el Gobierno del Estado, por medio del Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, explicó que no es una decisión definitiva ni afecta el amparo que se tiene en este caso.

Recordó que ese amparo lo obtuvo al comprobarse que los diputados locales del PRI y del PAN y la Fiscalía Anticorrupción no le respetaron sus derechos políticos, legales y humanos.

“En un tiempo de ocho horas el Congreso llevó a cabo sumariamente ese procedimiento concluyendo supuestamente con la votación del desafuero de su servidor, y, por lo tanto, con el amparo y suspensión que impide que se continúen los procedimientos con carácter penal, pues lógicamente no habría ningún motivo para que el desafuero se diera.”

El Secretario General de Gobierno agregó que sigue gozando del fuero constitucional.

Navarro Velasco agregó que desde que se interpuso la denuncia a la fecha han cambiado las condiciones, pues ya se publicaron los decretos, a excepción de los que tienen un impedimento legal.

“Ese juicio de amparo está para la audiencia constitucional; no recuerdo la fecha, pero tiene una suspensión definitiva. La parte del Congreso ya fue llevada a cabo pero si se reúnen no habría ningún problema, donde ya no se puede avanzar es en las cuestiones penales por la Fiscalía, ni por el Poder Judicial, está vigente mi amparo federal y la controversia constitucional solamente determina que no es la materia de controversia lo que pusimos nosotros en nuestro reclamo y ese ya está', finalizó el Secretario.”

