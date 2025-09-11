Cerrar X
EH_UNA_FOTO_69_41fe0dd0ff
Nuevo León

Descubren cuerpo calcinado sobre una brecha de Pesquería

Autoridades se movilizaron hasta la comunidad Zacatecas para corroborar la presencia de una persona sin vida sobre un camino de terracería

  • 11
  • Septiembre
    2025

Un cuerpo calcinado fue encontrado en una brecha de la comunidad Zacatecas, en el municipio de Pesquería.

Ni la identidad, ni el sexo de la víctima, pudieron ser identificados por consecuencia de las quemaduras.

Fue a la altura de la avenida Nicolás García Lozano, entre Pitaya y Adolfo López Mateos, donde se registró el hallazgo.

El reporte de una columna de humo y fuego, aproximadamente a las 9:00 de la mañana del jueves, movilizó a las autoridades al despoblado y reveló la presencia de la persona sin vida.

Sobre un camino de terracería, en medio de maleza y llantas utilizadas para avivar el fuego, se encontraban los restos humanos.

Trascendió que rescatistas alcanzaron a observar un brazo que sobresalía de los neumáticos y botellas de plástico en llamas.

La víctima estaba a aproximadamente 150 metros de la avenida, en frente de una quinta.

Al sitio arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como personal de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

tiran_cuerpo_casa_c4858d5fec
Dejan cuerpo frente a domicilio en San Jerónimo
S_95f21f4dc5
Encuentran cuerpo dentro de auto en llamas en Escobedo
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_8_fda7f7a178
Entregan a 'Tiger', perro rescatado de incendio en Escobedo
policias_apodaca_1d4ede2cfd
Dos policías resultan lesionados tras volcadura en Apodaca
EH_UNA_FOTO_76_3702466982
Se consolida sector inmobiliario en México: crecerá 10% en 2025
publicidad

Más Vistas

nl_tren_del_norte_2eaa86d70a
Regresa la era ferroviaria a región noreste de México
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
INFO_7_UNA_FOTO_8_dd61221394
Hallan cuerpo de mujer arrastrada por río en Guadalupe
publicidad
×