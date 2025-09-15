Desfogan La Boca por cuarta vez ante alto nivel por lluvias

Por cuarta ocasión en una semana, compuertas de las presa La Boca fueron abiertas para desfogarla ante el alto nivel de llenado que presenta.

La maniobra, ejecutada a las 12:00 del mediodía del lunes, liberó 28 metros cúbicos de agua por segundo.

Y es que el embalse amaneció al 108.60% de su capacidad, haciendo necesario reducir el liquido al interior por motivos de seguridad.

La medida, encabezada por la Comisión Nacional del Agua, requirió la coordinación con las instancias de Protección Civil en el estado ya que con la apertura en la cortina se registra un incremento en el Río San Juan.

Recorridos de vigilancia fueron implementados en las comunidades instaladas a lo largo del cauce en los municipios de Santiago, Cadereyta, Los Ramones y China.

Así mismo, rescatistas municipales se desplegaron a la presa, en las inmediaciones donde ocurrió la operación, para evitar el acceso a la ciudadanía por la crecida del cuerpo de agua.

Fue el pasado lunes cuando ocurrió el primer desfogue de la temporada, siguiendo una segunda apertura el jueves 11, y la tercera registrando el sábado 13.

