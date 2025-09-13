Desfogue preventivo en la presa La Boca, sin riesgo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este sábado, a las 12:00 horas, se realizará un desfogue controlado de 28 m³/s en la presa La Boca, ubicada en Santiago, Nuevo León, como medida preventiva debido a que actualmente registra un almacenamiento del 106.37 % de su capacidad.

La autoridad subrayó que este procedimiento no representa riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo, e invitó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y a seguir las indicaciones de Protección Civil.

Actualmente, el nivel de la presa La Boca es de 106.11% de almacenamiento, con 37.138 Mm³.

Asimismo, la Presa Cerro Prieto es de 91.49 % de almacenamiento, con 274.474 Mm³, mientras que la Presa El Cuchillo es de 73.47 % de almacenamiento, con 825.185 Mm³.

