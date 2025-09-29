Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T121358_629_0657ce58cf
Nuevo León

Designan a Mauricio Farah como encargado de despacho de San Pedro

Será el Congreso local el responsable de decidir si se mantiene al designado en la administración como alcalde sustituto hasta 2027

  • 29
  • Septiembre
    2025

El cabildo sampetrino designó este lunes a Mauricio Farah Giacomán como encargado del despacho de la presidencia municipal y luego se aprobó proponerlo al Congreso del estado como alcalde sustituto, luego del fallecimiento del alcalde Mauricio Fernández Garza.

La propuesta fue presentada en sesión extraordinaria por la Secretaria del Ayuntamiento, Mercedes Zorrilla Alcalá, y recibió el voto a favor de síndicos y regidores de todas las fracciones. 

El acuerdo será notificado al Congreso del Estado, que tendrá la última palabra en la designación del alcalde sustituto para lo que resta del periodo 2024-2027.

“Se designa a Mauricio Farah Giacomán como Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de San Pedro Garza García, hasta que tome protesta el Presidente Municipal que designe el Congreso del Estado. Lo anterior, ante la ausencia definitiva del ingeniero Mauricio Fernández Garza…”, leyó Zorrilla tras la votación.

88a77a8a-b2cb-44e9-b825-08118a553f1d.jpg

Farah se había desempeñado como Secretario del Ayuntamiento durante el primer año de la actual gestión y apenas hace unos días asumió como regidor.

Su nombramiento es interpretado como un movimiento para garantizar la continuidad del proyecto político y administrativo de Fernández Garza, con quien trabajó de manera cercana durante más de dos décadas.

a3b05ed4-6c14-4175-ba3d-b47d12029af1.jpg

En entrevista, Farah dejó claro que la ruta no cambiará del proyecto “mauricista”

“Vamos a seguir con todos los proyectos y programas del ingeniero Mauricio Fernández, nos consideramos un equipo ‘mauricista’.

“Esto tiene que seguir y concluir de la misma manera en que se planteó desde el inicio de la administración”, afirmó.

Farah obtuvo el espaldo unánime del Cabildo –incluido el regidor independiente Rodolfo Mendoza, quien manifestó públicamente su apoyo.

“Ya lo hice de manera privada a Mauricio Farah y lo reitero: cuenta con todo mi apoyo en el cargo, primero como encargado del despacho y en el futuro encargo, que espero que el Congreso así lo vea a bien”, expresó Mendoza.

El siguiente paso recaerá en el Congreso local, que deberá resolver si Farah se mantiene como alcalde sustituto hasta 2027 lo cual se estima que ocurrirá este mismo lunes.

El desenlace será clave no sólo para la gobernabilidad de San Pedro, sino para el equilibrio político en Nuevo León, donde el municipio ha sido históricamente un bastión del panismo y, en años recientes, escenario de alianzas y rupturas.

Con esta decisión, San Pedro busca enviar un mensaje claro: la administración mantendrá rumbo y continuidad, honrando el legado de Fernández Garza mientras se define el futuro político del municipio.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_30_at_1_27_05_AM_0eda986b38
‘Ser mauricista es hacerlo con excelencia’: Mauricio Farah
ed101109_b07c_4c75_80ed_cbc826a842f0_69917bfaef
Aprueban por unanimidad a Mauricio Farah como alcalde sustituto
nln_mauricio_farah_5b8e9ae1be
Mauricio Farah asumirá el cargo de alcalde de San Pedro
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_casas_69d9f9182b
Construir sale caro: insumos se disparan por encima del 15%
museo_1_58cb5edca4
Inauguran el museo Casa Kahlo en la Ciudad de México
finanzas_t_mec_df3082f8ec
Prevén resultados positivos para México tras revisión del T-MEC
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
publicidad
×