Designan a Mauricio Farah como encargado de despacho de San Pedro

El cabildo sampetrino designó este lunes a Mauricio Farah Giacomán como encargado del despacho de la presidencia municipal y luego se aprobó proponerlo al Congreso del estado como alcalde sustituto, luego del fallecimiento del alcalde Mauricio Fernández Garza.

La propuesta fue presentada en sesión extraordinaria por la Secretaria del Ayuntamiento, Mercedes Zorrilla Alcalá, y recibió el voto a favor de síndicos y regidores de todas las fracciones.

El acuerdo será notificado al Congreso del Estado, que tendrá la última palabra en la designación del alcalde sustituto para lo que resta del periodo 2024-2027.

“Se designa a Mauricio Farah Giacomán como Encargado del Despacho de la Presidencia Municipal de San Pedro Garza García, hasta que tome protesta el Presidente Municipal que designe el Congreso del Estado. Lo anterior, ante la ausencia definitiva del ingeniero Mauricio Fernández Garza…”, leyó Zorrilla tras la votación.

Farah se había desempeñado como Secretario del Ayuntamiento durante el primer año de la actual gestión y apenas hace unos días asumió como regidor.

Su nombramiento es interpretado como un movimiento para garantizar la continuidad del proyecto político y administrativo de Fernández Garza, con quien trabajó de manera cercana durante más de dos décadas.

En entrevista, Farah dejó claro que la ruta no cambiará del proyecto “mauricista”

“Vamos a seguir con todos los proyectos y programas del ingeniero Mauricio Fernández, nos consideramos un equipo ‘mauricista’.

“Esto tiene que seguir y concluir de la misma manera en que se planteó desde el inicio de la administración”, afirmó.

Farah obtuvo el espaldo unánime del Cabildo –incluido el regidor independiente Rodolfo Mendoza, quien manifestó públicamente su apoyo.

“Ya lo hice de manera privada a Mauricio Farah y lo reitero: cuenta con todo mi apoyo en el cargo, primero como encargado del despacho y en el futuro encargo, que espero que el Congreso así lo vea a bien”, expresó Mendoza.

El siguiente paso recaerá en el Congreso local, que deberá resolver si Farah se mantiene como alcalde sustituto hasta 2027 lo cual se estima que ocurrirá este mismo lunes.

El desenlace será clave no sólo para la gobernabilidad de San Pedro, sino para el equilibrio político en Nuevo León, donde el municipio ha sido históricamente un bastión del panismo y, en años recientes, escenario de alianzas y rupturas.

Con esta decisión, San Pedro busca enviar un mensaje claro: la administración mantendrá rumbo y continuidad, honrando el legado de Fernández Garza mientras se define el futuro político del municipio.

