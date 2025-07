Desmitifica Conagua canícula: no es más calurosa, ni dura 40 días

“Para empezar, este fenómeno ni siquiera ocurre en todo el país y en las regiones donde se presenta no lo hace con la misma intensidad ni con la misma duración. “Se pueden incrementar las temperaturas, pero no son las más altas del año, como ocurre en el mes de mayo. “Así que ya lo sabes, no son los 40 días más cálidos del país, no se presenta en todo México y no hay una fecha establecida de inicio y de fin”, dijo el experto.