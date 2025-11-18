Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_18_at_4_30_25_PM_926c8ea187
Nuevo León

Despunta San Pedro con peor calidad del aire: SIMA

Al corte de las 16:00 horas, el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental marcó 6 estaciones con mala calidad del aire, con San Pedro registrando las más elevadas

  • 18
  • Noviembre
    2025

La mañana de este martes inició con un escenario poco alentador para la urbe regia, luego de que una densa capa de bruma redujera la visibilidad de los cerros y evidenciara nuevamente la presencia de contaminantes en el ambiente. 

De acuerdo con datos del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA), al corte de las 16:00 horas, seis estaciones reportaron mala calidad del aire, con San Pedro registrando las concentraciones más elevadas.

La estación ubicada en dicho municipio alcanzó 129 microgramos por metro cúbico de partículas PM10 para mediodía, nivel que coloca la calidad del aire en la categoría de “mala” y representa un riesgo para la población sensible, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 4.30.02 PM.jpeg

Para las 16:00 horas, San Pedro siguió despuntando como el municipio con el nivel máximo de estas partículas con 88 microgramos por metro cuadrado.

Además de San Pedro, las estaciones en Santa Catarina, Guadalupe, García, San Nicolás y el sur de Monterrey también se mantuvieron en niveles desfavorables, lo que refleja un deterioro generalizado en la región poniente, oriente y norte del área metropolitana.

Por otra parte, el SIMA informó que otras seis estaciones localizadas en Cadereyta, Juárez, Escobedo, Pesquería, García y una en San Nicolás de las dos de San Nicolás registraron calidad del aire aceptable, es decir, dentro de parámetros permitidos, pero con presencia moderada de partículas que aún pueden afectar a personas especialmente sensibles.

WhatsApp Image 2025-11-18 at 4.30.25 PM.jpeg

En contraste, únicamente Apodaca mostró buena calidad del aire, convirtiéndose en las pocas zonas donde las condiciones atmosféricas resultaron favorables durante la tarde de este martes.

Pese a estos valores, la imagen dominante en la ciudad fue la de una capa de bruma que cubrió gran parte del cielo y limitó la visibilidad de las montañas, un fenómeno que se asocia a las partículas en suspensión.

Con estos niveles de contaminantes, el SIMA coloca un mensaje para que la población se mantenga informada sobre las variaciones de la calidad del aire y tome precauciones, especialmente quienes pertenecen a grupos vulnerables.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_18_at_3_32_05_PM_0d56a960ce
Afectados ven avance en caso de venta irregular en San Pedro
Plecas_e_informacion_2025_11_17_T230726_008_a0e6c64852
San Pedro pospone cierre en Lázaro Cárdenas a Gómez Morín
d46dc5e8_41fb_41e5_99ca_a363e6a02010_feecf82371
Más de 3 mil sampetrinos participan en desfile de la Revolución
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_19_at_12_07_00_AM_1_072de8ff62
Restauranteros de NL formarán personal bilingüe para el Mundial
catedra_alfonso_reyes_madrid_uanl_1_75de7f7a3d
UANL inaugura en Madrid la sexta edición de la Cátedra Reyes
finanzas_obras_publicas_06856546c0
Detonan obras en NL; empleo en sector de la construcción
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_58b56f352b
Hallan restos humanos en fosa clandestina del ejido El Porvenir
Whats_App_Image_2025_11_17_at_1_33_44_AM_36f28cee8f
Inmobiliaria cateada ya había incumplido en preventas
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×