Destaca Adrián de la Garza logros en seguridad y movilidad

Con un mensaje cargado de compromisos y resultados, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santos, presentó este martes su primer informe de gobierno del periodo 2024-2027 ante un lleno Centro de Convenciones del Pabellón M.

Más de dos mil personas acudieron al evento, integradas por funcionarios, líderes sociales, empresarios y ciudadanos, donde el edil regio hizo un repaso de los avances alcanzados durante su primer año al frente del municipio, destacando especialmente los rubros de seguridad, movilidad y programas sociales.

Al iniciar su mensaje, el priista agradeció a los ciudadanos de Monterrey por el apoyo, destacando que es el único político en haber ocupado la alcaldía en tres ocasiones.

En un acto solemne de Cabildo, de la Garza pronunció un discurso de poco más de una hora, en el que no solo rindió cuentas, sino que también delineó lo que parece ser el inicio de un proyecto mayor.

“Quiero reiterar mi compromiso: servir con honestidad, entrega y resolviendo, dispuesto a poner mi experiencia al servicio de nuevas causas, para que juntos recuperemos el destino y la grandeza que Nuevo León merece”, afirmó, recibiendo una ovación del público.

SEGURIDAD SU EJE CENTRAL

Uno de los apartados más detallados fue el de seguridad, donde el alcalde aseguró haber cumplido con lo que los ciudadanos le pidieron en campaña.

“Me dijeron: ‘Ayúdanos con el desastre que dejaron y regresa a la seguridad'. Hoy les digo con orgullo que Monterrey vuelve a estar de pie y está regresando a ser una ciudad ordenada y segura de la que todos nos sentimos orgullosos”, expresó.

De la Garza informó la instalación de 7 mil cámaras de videovigilancia y más de mil puntos de monitoreo conectados al C4, además del arranque de construcción de dos centros de inteligencia que estarán coordinados por el primer C5 municipal de México.

También destacó la creación de 266 puntos y senderos seguros para mujeres y personas vulnerables, así como la reducción de delitos de alto impacto: un 44% menos de homicidios en el primer semestre de 2025 en comparación con el año anterior, y descensos de 33% en delitos patrimoniales, 41% en robo de vehículo y 36% en robo a persona y casa habitación.

“La encuesta de la ENSU del Inegi confirma un avance contundente e innegable en la percepción de seguridad en Monterrey… nuestras colonias vuelven a tener vida cuando anochece”, subrayó.

El alcalde también enfatizó que la Policía de Monterrey es hoy la mejor pagada del país, con un promedio de 35 mil pesos mensuales, lo que calificó como un paso indispensable para garantizar la profesionalización y compromiso de los elementos.

MOVILIDAD: TRANSPORTE GRATUITO Y NUEVAS SOLUCIONES

Otro de los temas centrales del informe fue la movilidad, donde el edil destacó el lanzamiento de la Regio Ruta, un sistema de transporte público gratuito.

“Una de las principales crisis que atraviesa hoy en día nuestra zona metropolitana es la del transporte público: caro e insuficiente. Por eso me propuse resolverlo haciendo realidad uno de mis principales compromisos de campaña, la Regio Ruta”, dijo.

Este programa, detalló, ya cuenta con cinco rutas en operación que recorren más de 100 kilómetros y conectan 320 colonias de norte a sur, beneficiando a más de 170 mil usuarios. Las unidades son modernas, climatizadas, con internet y equipadas con cámaras de seguridad.

A esta propuesta se suma la implementación de cuatro carriles reversibles en avenidas clave como Carretera Nacional, Paseo de los Leones, Gonzalitos y Chapultepec, con los que aseguró que se reducen en más de un 50% los tiempos de traslado en horas pico.

El edil también presumió avances en infraestructura peatonal con más de 19 mil metros cuadrados de banquetas rehabilitadas, 11 mil cruces peatonales atendidos y la introducción de scooters y bicicletas eléctricas de la empresa Lime como opción de micromovilidad sustentable.

PROGRAMAS SOCIALES Y CERCANÍA CON LA GENTE

De la Garza resaltó el regreso de la Tarjeta Regia, apoyo que otorga 2 mil pesos bimestrales a más de 45 mil mujeres, además de créditos y asesorías. Asimismo, destacó la labor del DIF municipal en apoyo a familias, niños y adultos mayores.

“Me llena de satisfacción estar aquí para rendir cuentas convencido de que juntos estamos resolviendo los problemas de Monterrey y vamos por más”, aseguró.

Homenaje a Mauricio Fernández

En un momento emotivo, el alcalde rindió homenaje al exalcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, fallecido recientemente, a quien describió como un ejemplo de la cultura del trabajo que caracteriza a Nuevo León.

“Si hay una palabra que nos define en Nuevo León, es trabajo y, si hay alguien que personificó ese ejemplo hasta el último día de su vida, fue mi amigo Mauricio Fernández Garza”, señaló.

La imagen del político sampetrino apareció en las pantallas del recinto, lo que provocó un aplauso de pie de los asistentes. “Si hay algo que personificó ese ejemplo hasta el último día de su vida, fue mi amigo Mauricio Fernández Garza. Literalmente hasta el último aliento, por eso el mejor homenaje que podemos hacer es trabajar unidos por Nuevo León”, agregó.

PROYECCIÓN POLÍTICA HACIA 2027

El informe de gobierno no solo representó un balance de acciones, sino también un escaparate político. La insistencia en frases como “recuperar el destino y la grandeza que Nuevo León merece” y su llamado a poner su experiencia “al servicio de nuevas causas” fueron interpretados como un mensaje claro sobre sus aspiraciones a contender por la gubernatura del estado en 2027.

“Estoy convencido de que en el destino de este estado está el liderazgo del desarrollo de México, aquí frente a todos ustedes con los resultados de nuestro trabajo”, aseguró de la Garza.

PRESENCIAS Y CIERRE

Entre los asistentes se encontraron el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, en representación del gobernador Samuel García, así como autoridades militares y la mayoría de los alcaldes del área metropolitana.

De la Garza cerró su intervención reafirmando su compromiso con Monterrey y con Nuevo León, en un discurso que mezcló rendición de cuentas con proyección política: “¡Aquí, frente a todos ustedes, con los resultados de nuestro trabajo quiero reiterar mi compromiso: servir con honestidad, entrega y resolviendo; dispuesto a poner mi experiencia al servicio de nuevas causas para que juntos recuperemos el destino y la grandeza que Nuevo León merece!”.

Con este mensaje, Adrián de la Garza no solo concluyó su Primer Informe de Gobierno, sino que también dejó abierta la puerta a una nueva etapa en su trayectoria política, en la que la gubernatura del estado parece ser el siguiente objetivo.

