Destaca Federación solidaridad de NL tras lluvias en el país

Durante su participación en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó el apoyo brindado por Nuevo León a las zonas afectadas por las recientes lluvias en el oriente del país.

La funcionaria detalló que el gobierno neoleonés envió 24 toneladas de despensas y un helicóptero, con el fin de fortalecer las labores de rescate, traslado de suministros y evaluación de daños en comunidades incomunicadas de Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

La secretaria informó que, además de Nuevo León, al menos 16 estados han enviado ayuda humanitaria, maquinaria y personal especializado para apoyar las tareas de limpieza, reconstrucción y atención médica en las zonas más afectadas.

Entre los primeros en responder estuvieron Baja California, que donó 4.5 millones de pesos en insumos, y Baja California Sur, que envió cinco tráileres con víveres para las familias damnificadas.

Por su parte, Campeche destinó maquinaria, herramientas y 40 toneladas de víveres, mientras que Chiapas mandó alimentos e insumos médicos para prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos.

El centro del país también aporta maquinaria y personal

Desde la Ciudad de México, se envió equipo pesado para limpieza y reconstrucción, mientras que el Estado de México contribuyó con un helicóptero y elementos de la policía estatal para apoyar en el retiro de escombros y la seguridad en las zonas de desastre.

Colima desplegó brigadas sanitarias para el saneamiento de comunidades, y Morelos hizo llegar despensas, cobertores y kits personales.

Asimismo, Michoacán participó con productos no perecederos, medicamentos y unidades móviles de atención médica, y Guerrero entregó camas, kits de limpieza y artículos de aseo personal.

El norte y el sureste también se movilizan

En la región norte, Durango aportó tráileres con servicios de salud, mientras que Tamaulipas envió despensas, camiones de carga y un helicóptero para traslado de víveres.

Sinaloa y Sonora enviaron plantas potabilizadoras de agua para garantizar el abasto en comunidades donde los sistemas hidráulicos colapsaron.

Desde el sur, Oaxaca hizo llegar miles de despensas y Yucatán contribuyó con maquinaria y toneladas de alimentos.

“México unido ante la emergencia”: Rosa Icela Rodríguez

Rosa Icela Rodríguez resaltó que esta coordinación interestatal demuestra la unidad nacional y la eficiencia de la respuesta gubernamental ante los fenómenos naturales.

“Cada acción cuenta, desde el helicóptero que llega con víveres, hasta las brigadas que limpian un camino, todo refleja el compromiso del país entero con quienes más lo necesitan”, afirmó.

Por otra parte, las labores de apoyo continúan en los estados afectados, donde las Fuerzas Armadas, la CFE y Protección Civil trabajan junto con las entidades locales para restablecer servicios básicos y reconstruir la infraestructura dañada.

