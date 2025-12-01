Cerrar X
Nuevo León

Destaca logros de División Ambiental, a cuatro meses de creación

Durante mañana de este lunes, el titular Raúl Lozano Caballero aseguró que más de 2 millones de metros cuadrados fueron liberados por la obstrucción de basura

  • 01
  • Diciembre
    2025

La Secretaría de Medio Ambiente encabezó la conferencia "Nuevo León Informa" de este lunes desde el Palacio de Gobierno.

La directora de la Agencia de la Calidad del Aire, Armandina Valdez Cavazos detalló que los próximos días las temperaturas se mantendrán bajas acompañado de humedad, lo que beneficia la calidad del aire.

Resultados de División Ambiental

El secretario Raúl Lozano Caballero informó que la División Ambiental arrojo resultados positivos durante los despliegues realizados, a cuatro meses desde su creación.

Fuerza Civil realizó alrededor de 109 detenciones de personas que presuntamente afectan el Medio Ambiente, así como el aseguramiento de 33 vehículos y 204 tiraderos clandestinos.

Entre las actividades efectuadas se encuentran 217,575 kilos de basura recuperados, así como 139,270 llantas, luego de intervenir alrededor de 1,231 puntos con labores de limpieza en compañía de 3,238 personas capacitadas para efectuarlas.

Por su parte, la Procuraduría Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente realizó 332 visitas de inspección a empresas, de las cuales, se suspendieron alrededor de 176. También se establecieron 322 medidas de urgente aplicación, así como 108 querellas presentadas en la Fiscalía especializada por delitos en agravio al ambiente.

Por su parte, agradeció a la titular de Fideicomiso de Desarrollo Urbano por las 800 jornadas de limpieza realizadas durante la actividad de la División Ambiental, donde se recolectaron más de 1,239 toneladas de basura. Dichas acciones provocaron que 2,612,494 de metros cuadrados fuesen recuperados en espacios públicos, incluidos parques públicos y avenidas de la Zona Metropolitana.

El titular de la dependencia informó que más de 400 vehículos fueron objetos de infracciones: 91 por contaminación ostensible; 26 camiones por mala transportación de residuos; y 292 vehículos abandonados y retirados de la vía pública.

Lozano Caballero también reconoció las labores del director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, por la colaboración de su institución por atender más de 272 incendios durante estos últimos cuatro meses registrados en la entidad, así como diversos despliegues.

"Más de 272 incendios atendidos de manera oportuna. [...] Más de 23 revisiones a algún negocio por riesgo ambiental que tengan derrames de algún químico, de algún hidrocarburo. Más de 60 suspensiones derivado de estos accidentes o incidentes" detalló.


Comentarios

