Destaca Miguel Flores reducción del 73% de homicidios en NL

El secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, aseguró que Nuevo León está y seguirá seguro, al destacar una reducción del 73% en los homicidios como resultado de la estrategia Presencia Total.

El funcionario señaló que la coordinación con autoridades municipales, estatales y federales ha sido clave para lograr la disminución de delitos.

“Seguimos con un 73 por ciento de homicidios a la baja y sigue la tendencia. Vamos a continuar con acciones de inteligencia y prevención para que Nuevo León esté y se sienta seguro”, afirmó.

Flores adelantó que el estado seguirá reforzando a Fuerza Civil, considerada “la mejor policía de México”, mediante más patrullas, equipamiento y estímulos para su personal.

“Vamos a seguir cuidando a quienes nos cuidan”, subrayó.

Resultados del Operativo Muralla

Por su parte, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, presentó los resultados de septiembre del Operativo Muralla, que fue activado en ocho ocasiones y permitió la detención de 240 personas, el aseguramiento de 73 armas de fuego y 53 vehículos, tres de ellos con blindaje artesanal.

En el marco del Grupo de Coordinación Metropolitana, se capturaron 411 personas relacionadas con delitos de alto impacto, además de 53 armas de fuego y 39 vehículos.

Contención y estabilización de la violencia

Escamilla informó que en septiembre se registraron 58 homicidios, lo que confirma una fase de contención y estabilización, con una reducción del 53% entre abril y septiembre.

“Esto pone a Nuevo León por debajo de la media nacional en homicidios por cada 100 mil habitantes, ubicándonos en el lugar 14. En feminicidios, también estamos muy por debajo de la media, siendo el tercer estado con menos casos”, puntualizó.

Disminución en municipios metropolitanos

La reducción de homicidios se refleja en varios municipios del área metropolitana: Pesquería bajó 78%, Guadalupe y Juárez 63%, García 62%, Monterrey 55% y San Nicolás 44%.

El titular de Fuerza Civil también destacó la reacción inmediata en hechos recientes, como la captura de dos responsables en la Colonia Fomerrey 106 a pocas horas del crimen, la detención de 11 implicados en un ataque a policías el 27 de septiembre, y la aprehensión de nueve personas por otro ataque en Guadalupe.

Seguridad en transporte público

Por otra parte, en el transporte público, policías encubiertos en Metrorrey lograron 112 detenciones, de las cuales 14 fueron consignadas ante las autoridades.

Con estas acciones, el Gobierno estatal sostuvo que Nuevo León mantiene una tendencia sostenida de reducción delictiva, fortaleciendo el trabajo de Fuerza Civil y la coordinación interinstitucional.

