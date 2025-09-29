Destaca Mijes alianzas para impulsar bienestar y la 4T

Al rendir su cuarto Informe de Gobierno, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, destacó la construcción de alianzas entre poderes y niveles de gobierno, sin importar las diferencias políticas, como su estrategia para impulsar bienestar y el modelo de la llamada Cuarta Transformación.

Arropado por autoridades de todos colores, el presidente municipal agradeció particularmente el trabajo conjunto con el gobernador Samuel García.

“Compartimos una convicción esencial: a Nuevo León se le sirve con energía, con cercanía y con resultados nacidos de la coordinación, porque cuando el Estado y los municipios trabajamos juntos, la metrópoli gana tiempo, gana obras y gana calidad de vida.

“Hemos demostrado que las diferencias y la pluralidad caben, pero los acuerdos que benefician a la gente pesan más”, dijo al iniciar su mensaje.

Los resultados de esa labor en equipo por Escobedo, dijo, van alineados a la visión del Gobierno Federal.

“La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido contundente en los tiempos políticos: hay tiempos para la competencia y hay momentos para el trabajo, y estos son tiempos de trabajo y de resultados.

“Nuestra guía para construir tiene altura moral: vivir la Transformación Estilo Nuevo León es trabajar con fuerza, invertir con visión y compartir con justicia”, declaró.

En ese sentido, Mijes destacó el combate a la inseguridad como eje central de su administración, en la que ha invertido $3 mil millones de pesos para modernizar a la policía municipal.

El resultado, dijo el alcalde, se nota en la reducción de crímenes, pues la tentativa de feminicidio cayó 72%; el homicidio, en 35%; el robo a negocio muestra una disminución del 37%; a casa habitación, de 26%; y la violencia familiar hoy es 16% menor.

“Lo que hacemos aquí despierta interés más allá de nuestras fronteras: recibimos a decenas de municipios de todo el país que quieren conocer nuestro modelo de la PROXPOL, a la cónsul de Estados Unidos, Melissa Bishop, y a autoridades federales que han reconocido el modelo de Escobedo como una referencia de integración de tecnología, proximidad y comunidad”, presumió.

Así, la seguridad, dijo, se traduce en generación de riqueza, pues destacó que durante su gestión más de 32 mil empleos se han creado producto de inversiones nacionales e internacionales en el municipio.

Entre las compañías que apostaron por Escobedo se encuentran Costco, que instalará su tienda más grande en América Latina; Mercado Libre, que invertirá $200 millones de dólares en un centro de distribución; y Canadá City Center, que ingresará $1,200 millones de dólares en un polo de servicios y entretenimiento.

“Esa es la mano derecha de Escobedo: la que convierte la confianza en inversión, la inversión en empleo y proveeduría, y ese impulso en orgullo productivo.

“Si la mano derecha impulsa la economía, la mano izquierda asegura que esa prosperidad se comparta en salud, educación, cultura, deporte, tejido social y medio ambiente”, resaltó.

Por último, al finalizar su mensaje, Mijes auguró que el futuro de Nuevo León está cada vez más inclinado a la estrategia federal de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Aquí la Transformación sí avanza y avanzará más”, dijo, “y el futuro de nuestra tierra será un futuro de crecimiento con justicia”.

