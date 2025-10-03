Destaca Nuevo León en salud y farmacias en 'Viernes Muy Mexicano'

Desde Palacio Nacional, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, informó este viernes sobre los avances del programa nacional “Viernes Muy Mexicano”, impulsado para fortalecer el consumo local y la identidad nacional.

De la Torre subrayó que Nuevo León tuvo una participación relevante, sobre todo en el sector salud y farmacias, que se posicionó como uno de los rubros con mayor dinamismo en la estrategia comercial.

"En esta primera edición cada estado expresó su identidad productiva; Guerrero destacó, por ejemplo, en ferreterías y casas de materiales, Zacatecas en hospedaje y viajes, Nuevo León en farmacias y salud y Veracruz en educación y capacitación", afirmó.

Nuevo León y su aporte al consumo local

En coordinación con la Canacope Monterrey, los negocios de salud, farmacias, restaurantes y cafeterías se sumaron a la iniciativa, que cada último viernes del mes invita a las familias a aprovechar descuentos y experiencias en comercios locales.

Destacó que la participación de los pequeños negocios “no solo fortalece la economía, sino también la identidad de lo que significa ser mexicano”.

Cifras nacionales del programa

Durante la conferencia se detallaron los siguientes resultados de alcance nacional:

250 mil engomados oficiales entregados a negocios participantes.

23 mil 550 comercios registrados en el portal oficial.

Restaurantes, cafeterías, ferreterías y farmacias entre los rubros más solicitados.

Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Puebla y la Ciudad de México lideraron la actividad comercial.

Cabe señalar que en Nuevo León se realizan también ferias en plazas públicas con la participación de artesanos, productores y prestadores de servicios de salud, en coordinación con autoridades municipales, lo que permite que la estrategia tenga un impacto comunitario y cultural.

Los negocios se distinguen con el lema “Aquí se vive un Viernes Muy Mexicano” y un código QR, a través del cual los consumidores pueden acceder a promociones desde el portal www.viernesmuymexicano.com.mx

“Viernes Muy Mexicano es orgullo que se compra, empleo que se queda y comunidad que se fortalece”, concluyó De la Torre.

Comentarios