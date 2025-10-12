Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T153834_302_a03e6ffdde
Nuevo León

Destaca Samuel avance de 25% en talleres de líneas 4 y 6

El mandatario estatal supervisó la subestación eléctrica que suministrará a las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro, la cual se ubica en la Y-Griega

  • 12
  • Octubre
    2025

Al supervisar el progreso en la construcción de los Talleres y Cocheras para las Líneas 4 y 6 del Metro, el gobernador Samuel García  aseguró que las labores están "en tiempo y forma" con un 25% de avance.

El mandatario estatal también supervisó la subestación donde se proveerá energía eléctrica a todo el sistema, donde dijo que al ser la obra más larga del continente se requiere la mejor infraestructura para su operación.

"Bienvenidos a patios y talleres de la Línea 4 y 6 que va a ser la más larga del continente, por eso ocupamos un espacio muy grande también para maniobras que va a estar aquí. Vamos a un 25 por ciento y vamos en tiempo y forma", declaró el gobernador.

Durante el recorrido por Av. Prolongación Madero, estación Churubusco y la subestación eléctrica para las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro en la Y-Griega estuvo acompañado por el Director General de Metrorrey, Abraham Vargas, y el subsecretario de Infraestructura, José Francisco Ibargüengoytia.

61f3cf08-a02c-4578-b63c-7e32a783b8db.jpg

García destacó la velocidad del proyecto en comparación con administraciones anteriores.

"Este proyecto para que dimensionemos, anteriormente se tardaban 15 años para hacer Líneas del Metro de 11 kilómetros, el nuevo Nuevo León, nosotros en 5 años son 34 kilómetros. Tres veces más largo, tres veces más rápido", expresó.

Por su parte, Vargas detalló que este punto tendrá capacidad para 16 trenes, contará con dos rampas de acceso y un puesto de control central de respaldo para maniobrar el sistema en caso de emergencia.

Posteriormente, el gobernador y las autoridades inspeccionaron la colocación de las trabes.

“¿Cuántas vamos a instalar en los 34 kilómetros? 2 mil trabes. Dimensionemos, el pedazo del Obispado-Apodaca son 2 mil trabes y hay más de 3 mil personas trabajando", resaltó García, añadiendo que, al sumar las extensiones al aeropuerto, son cerca de 4 mil personas las que trabajan en el proyecto, lo que impacta positivamente en el empleo y la economía del estado.

Finalmente, el mandatario se trasladó a la subestación eléctrica ubicada en la Y-Griega, la cual suministrará a las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro y también contará con una subestación de maniobras.

64fc3ec5-5f22-4190-9d1e-cc16e2d9429d.jpg

Este punto albergará el puesto de control central primario, equipo de señalización, circuito cerrado de televisión y un patio de recarga para los autobuses eléctricos de Transmetro Garza Sada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

CONMEMORAN_LUCHA_CONTRA_C_NCER_DE_MAMA_DESTACAN_EL_MEJOR_SISTEMA_DE_SALUD_EN_NUEVO_LE_N_04_72b6406b36
Nuevo León lidera cobertura gratuita contra cáncer de mama
EH_CONTEXTO_2025_10_13_T103913_592_3b66d3a79c
Inicia censo de damnificados en cinco estados tras lluvias
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T093942_204_3dc69829b5
Estará listo SINTRAM hasta febrero de 2026; falta el 70%
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_11e720c920
Abren centros de acopio para damnificados de Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T143354_532_ec84d966ea
Nombran a Mauricio Fernández hijo adoptivo de Almagro, España
Whats_App_Image_2025_10_13_at_2_16_19_PM_09238e0886
Cáncer detectado a tiempo no es sinónimo de muerte: especialista
publicidad

Más Vistas

G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
publicidad
×