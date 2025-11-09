Destaca secretario retos en infraestructura para Nuevo León

Momentos ante de iniciar el cuarto informe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Movilidad, Hernán Villarreal dio a conocer los avances y retos en infraestructura para la entidad.

Afirmó que la construcción de la carretera Gloria-Colombia atrae la inversión al Estado, mientras que la carretera Interserrana cuenta con avances en los extremos, se comenzará con la edificación del tramo. Detalló los beneficios de este último camino mencionado.

"Esta carretera es una obra magna que va de San Roberto [...] va por Galeana, por la sierra a cruzar Montemorelos y se conecta al periférico del Área Metropolitana. En lugar de rodear por Saltillo [...] nos vamos a ir por la Sierra, nos vamos a ahorrar 220 kilómetros".

Aseguró que las etapas de Galeana y Montemorelos cuentan con importantes avances en su construcción.

El secretario afirmó que el tráfico de producido por la construcción de las líneas 4 y 6 del Servicio Metrorrey, permanecerá por varios meses más pero "valdrá la pena".

"A lo mejor antes que no se veían las columnas, el viaducto, pues la gente se desesperaba [...] Al final vamos a tener un sistema metro muy robusto, la línea más larga de América y va a ser la la columna vertebral del sistema de transporte con los 4,000 nuevos autobuses" recalcó el titular.

Ante la llegada del Mundial, el secretario aseguró que se estableció un plan en colaboración con la FIFA, quienes aseguran que Nuevo León es la sede más avanzada en este aspecto con la prevista construccción de un tramo del metro como la adquisición de las unidades de transporte público, las cuales califica como de primer mundo.

"Vamos a hacer la obra más norteña y la mejor sede del Mundial" recalcó.

