Cerrar X
INFO_7_UNA_FOTO_1_f396992f61
Nuevo León

Detienen a conductor tras persecución en San Pedro

Una movilización policiaca entre San Pedro y Santa Catarina culminó con la detención de un conductor que atropelló a una agente de tránsito y huyó

  • 28
  • Noviembre
    2025

Una intensa movilización policiaca entre San Pedro Garza García y Santa Catarina culminó con la detención de un automovilista que, presuntamente bajo los efectos del alcohol, provocó una serie de incidentes que dejaron a una agente de tránsito lesionada y una patrulla dañada.

El operativo comenzó cuando el conductor, al tratar de evadir una antialcohólica instalada en San Pedro, atropelló a una elemento de tránsito y se dio a la fuga, desatando la persecución.

Elementos de San Pedro solicitaron el apoyo a la Policía de Santa Catarina, que se sumó al operativo y lograron ubicar el vehículo.

Antes de ser capturado, el conductor provocó que una patrulla con dos agentes a bordo chocara contra otro vehículo ajeno a los hechos, resultando lesionados con golpes leves.

La persecución culminó cuando el conductor perdió el control y chocó contra un muro de contención en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y Bulevard Díaz Ordaz, ya en el municipio de Santa Catarina.

Tras el impacto, el conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, acusado de múltiples infracciones, daños a propiedad municipal y el atropello del agente.

Las corporaciones involucradas informaron que se realizarán las pruebas pertinentes para confirmar si el conductor manejaba en estado de ebriedad.

Los oficiales que resultaron lesionados, así como el conductor que fue impactado por una patrulla, recibieron atención médica.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_fefa8981e9
Encuentran restos humanos en hielera en Pesquería
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_29_T151056_042_66be817f0c
La 'Pandilla' no pierde ante las 'Águilas' en cuartos de final
INFO_7_UNA_FOTO_89_f81fef6685
Muere bebé atropellado por su mamá en Santiago
INFO_7_UNA_FOTO_88_71016ce50d
Fuego y dolor: Las tragedias de la pirotecnia en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
reforma_contra_abuso_aseguradoras_Nuevo_Leon_92272341da
Proponen freno a abusos de aseguradoras en Nuevo León
Whats_App_Image_2025_11_27_at_1_37_31_AM_db0e1602ce
Carece NL de sistema de pago único en el transporte público
publicidad
×