Detienen a dos hombres por presunta venta de drogas en San Pedro

Agentes de Inteligencia de San Pedro detuvieron a dos personas por su presunta relación con la venta de sustancias ilícitas en calles de la colonia Bosques del Valle.

Habitantes de la zona se alertaron al percatarse cómo los presuntos delincuentes fueron forzados a abordar un automóvil. Sin embargo, las autoridades informaron que dichas acciones formaron parte de un operativo de vigilancia estratégica de la Secretaría de Seguridad Pública.

Ambos detenidos se encuentran bajo resguardo en las instalaciones del C2 del municipio, donde se llevará a cabo el proceso correspondiente para determinar su situación jurídica.

Autoridades estatales y federales informaron las acciones conjuntas en este despliegue son una forma de mantener el compromiso de tolerancia cero ante cualquier conducta delictiva para garantizar la paz en el municipio.

