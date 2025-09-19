Detienen a dos y aseguran camionetas por robo de autopartes

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron esta mañana a dos sujetos y aseguraron dos camionetas, por el robo de autopartes, en la colonia Moderna.

En el cruce de las avenidas Pablo A. de la Garza y Colón, zona donde abundan los negocios de compra y venta de autopartes, algunas de dudosa procedencia, los elementos de la corporación mantienen un dispositivo, que implica cierre parcial de dos carriles de circulación.

Presuntamente y a reserva de las indagatorias, los sujetos habrían sido sorprendidos bajando de una camioneta color gris con placas de circulación RTD-159, vehículo que quedó asegurado en la avenida Pablo A. de la Garza.

Los detenidos traían varias bolsas repletas de autopartes, al parecer robadas.

Trascendió que ambos están implicados en robos de autopartes en las zonas de San Jerónimo, Chepevera, Jardín Español y Cumbres Segundo Sector, en Monterrey.

Uniformados a bordo de al menos seis unidades de Proximidad de la Policía de Monterrey se desplegaron por ambas avenidas.

Al parecer, los sujetos intentaban vender los espejos, rines y otras autopartes.

Los elementos hicieron parte de las investigaciones en un negocio ubicado en la avenida Colón, con la razón social "Accesorios La Estación”.

Afuera de ese establecimiento se aseguró una camioneta de color rojo.

La presencia de las patrullas policiacas y los acordonamientos en ambas avenidas causaron complicaciones a los automovilistas.

