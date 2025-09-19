Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T100245_851_b589a4200a
Nuevo León

Detienen a dos y aseguran camionetas por robo de autopartes

Agentes municipales llevaron a cabo el arresto de dos personas tras su posible implicación en el robo de autopartes en calles de la colonia Moderna

  • 19
  • Septiembre
    2025

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron esta mañana a dos sujetos y aseguraron dos camionetas, por el robo de autopartes, en la colonia Moderna.

En el cruce de las avenidas Pablo A. de la Garza y Colón, zona donde abundan los negocios de compra y venta de autopartes, algunas de dudosa procedencia, los elementos de la corporación mantienen un dispositivo, que implica cierre parcial de dos carriles de circulación. 

Presuntamente y a reserva de las indagatorias, los sujetos habrían sido sorprendidos bajando de una camioneta color gris con placas de circulación RTD-159, vehículo que quedó asegurado en la avenida Pablo A. de la Garza. 

Los detenidos traían varias bolsas repletas de autopartes, al parecer robadas. 

bd564b02-b3f1-4cbe-97a6-ea94bc786ef5.jpg

Trascendió que ambos están implicados en robos de autopartes en las zonas de San Jerónimo, Chepevera, Jardín Español y Cumbres Segundo Sector, en Monterrey. 

Uniformados a bordo de al menos seis unidades de Proximidad de la Policía de Monterrey se desplegaron por ambas avenidas. 

Al parecer, los sujetos intentaban vender los espejos, rines y otras autopartes.

Los elementos hicieron parte de las investigaciones en un negocio ubicado en la avenida Colón, con la razón social "Accesorios La Estación”.

Afuera de ese establecimiento se aseguró una camioneta de color rojo. 

La presencia de las patrullas policiacas y los acordonamientos en ambas avenidas causaron complicaciones a los automovilistas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_8_51_05_PM_e8e745da28
Cateo en puesteros del Centro de Monterrey tras ejecución
EH_DOS_FOTOS_31_5f9fb965a3
Decomisan 29,000 litros de combustible en Paraguay
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_21b4672b25
Lorna Cepeda, 'la peliteñida' visitará Monterrey en noviembre
publicidad

Últimas Noticias

Alegna_Gonzalez_01f868a3bf
Alegna González gana plata en marcha en el Mundial de Atletismo
Hernan_Bermudez_09220d4574
Dan prisión preventiva a Hernán "N"; reserva derecho a declarar
Whats_App_Image_2025_09_19_at_8_51_05_PM_e8e745da28
Cateo en puesteros del Centro de Monterrey tras ejecución
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_19_at_12_14_37_AM_1_0b0f547eb3
Operará tramo clave de la Línea 6 antes del Mundial 2026
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
Whats_App_Image_2025_09_19_at_3_02_04_PM_f075a91446
Localizan con vida a Ana Luisa, joven desaparecida en Reynosa
publicidad
×