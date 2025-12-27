Podcast
Nuevo León

Detienen a fardera en Plaza San Agustín, en San Pedro

Una mujer fue detenida por intento de robo en Stradivarius de Plaza Fiesta San Agustín; el caso ocurre días después de otro atraco en la misma tienda

  • 27
  • Diciembre
    2025

Una mujer fue detenida este sábado 27 de diciembre tras ser sorprendida intentando robar mercancía en la tienda Stradivarius, ubicada en Plaza Fiesta San Agustín, en el municipio de San Pedro Garza García.

Robo frustrado en zona de probadores

De acuerdo con los primeros reportes, el personal de la tienda detectó a la sospechosa cuando presuntamente ocultaba prendas para sustraerlas sin pagar.

La mujer fue llevada al área de probadores, donde se recuperó la ropa que pretendía robar.

Elementos de la Policía de San Pedro acudieron al lugar para atender el incidente. A pesar de la movilización policiaca, las actividades comerciales no fueron suspendidas y las compras continuaron con normalidad en la plaza.

Antecedente reciente en la misma tienda

Este hecho ocurre apenas 10 días después de un robo registrado el 17 de diciembre en la misma sucursal de Stradivarius.

En aquella ocasión, policías municipales detuvieron a dos mujeres por su presunta participación en el delito de robo a negocio.

Las detenidas fueron identificadas como Susana “N”, de 52 años, y Lourdes “N”, de 51 años, quienes fueron sorprendidas cuando intentaban salir del establecimiento con mercancía sin pagar.

Durante la detención previa, los oficiales aseguraron 21 prendas de vestir, con un valor aproximado de 10 mil 159 pesos. 

Las detenciones se enmarcan dentro del operativo “Navidad Segura y en Paz”, implementado por el municipio de San Pedro, el cual mantiene presencia constante de elementos policiacos en plazas comerciales y zonas de alta afluencia, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad de los ciudadanos durante la temporada decembrina.


